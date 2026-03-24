Zafó de la cárcel: Agostina Páez, la joven denunciada por racismo en Brasil, volverá a Argentina

La abogada argentina Agostina Páez , detenida en Brasil por el delito de injuria racial , regresará al país luego de que la Justicia local fijara una pena de dos años , que será cumplida en Argentina.

Brasil: murió una mujer y más de 100 personas fueron intoxicadas tras comer en una pizzería

"No sé si quieren dar un ejemplo con ella": habló el padre de la argentina acusada por racismo en Brasil

Según confirmó su defensa, el retorno podría concretarse en los próximos días, una vez que se completen los trámites judiciales pendientes.

La resolución se conoció tras la primera audiencia de instrucción y juzgamiento realizada en el Tribunal Penal N° 37, a cargo del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte. La abogada defensora, Carla Junqueira, explicó: “Tenemos que hacer trámites, la fiscalía no se opuso y el juez tiene que definir la caución. Es una cuestión unos tres días ”.

Agostina Páez podrá volver a la Argentina. La abogada, detenida en Brasil, no cumplirá prisión, pero deberá reparar a las víctimas. En LN+. pic.twitter.com/3qdFVzGVrc

En ese marco, detalló que la pena establecida fue de “al menos dos años con cumplimiento efectivo en Argentina” , y destacó que la fiscalía valoró el arrepentimiento de la imputada.

Durante la audiencia, la fiscalía decidió reducir la imputación inicial. “ La fiscalía redujo el pedido de tres delitos a uno, con una pena mínima de dos años , reemplazable por servicios comunitarios y reparación financiera a las víctimas. Los servicios serán en Argentina”, explicó Junqueira.

Además, remarcó que se trató de “un delito continuado de reacción a las tres personas”, lo que influyó en la resolución final. La defensa calificó la instancia como favorable: “Fue una primera etapa exitosa de la defensa. Ahora necesitamos cumplir los trámites para que se haga efectivo el retorno”.

Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil Caso Agostina Páez: pena de dos años y regreso a Argentina en los próximos días. LA

El descargo de Agostina Páez

Tras la audiencia, la propia Páez aseguró: “Al juez le dije la verdad en todo momento. He pedido perdón a las supuestas víctimas. Fue la peor experiencia de mi vida y me siento aliviada”.

En declaraciones posteriores, agregó: “Esta noche, me siento aliviada, pero hasta que no esté en Argentina, no voy a estar en paz. Voy a seguir encerrada porque aún me amenazan”.

También señaló que durante el conflicto no recibió disculpas por parte de una de las personas involucradas: “No hubo un pedido de disculpas por parte del hombre que me hizo el gesto obsceno, yo les pedí disculpas en la audiencia”.

Agostina Paez Caso Agostina Páez: pena de dos años y regreso a Argentina en los próximos días.

Reflexión y próximos pasos

La abogada sostuvo que esta experiencia la llevó a reflexionar sobre el tema del racismo: “Recomiendo que la gente se interiorice, conozcan y entiendan el contexto cultural. Que se pongan en la piel de las personas que sufren racismo”.

De cara al futuro, adelantó que planea involucrarse profesionalmente en este tipo de problemáticas: “Tengo pensado hablar de esto, que no se quede sólo aquí, hablar sobre racismo y guiar a otras personas que pasen por esto”. Finalmente, expresó su deseo inmediato: “Ahora, sólo me importa estar en Santiago del Estero y quiero estar allá”.