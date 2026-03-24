24 de marzo de 2026 - 22:46

Fuerte cruce entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez tras la audiencia en Brasil

La abogada argentina protagonizó un tenso intercambio con Eduardo Feinmann tras confirmar que podrá regresar al país.

“No soy racista”: el descargo de Agostina Páez y la respuesta de Feinmann.

Los Andes | Redacción Espectáculos
La abogada argentina Agostina Páez, acusada de injuria racial en Brasil, protagonizó un tenso cruce en vivo con Eduardo Feinmann luego de confirmar que podrá regresar a la Argentina tras una audiencia favorable.

El intercambio ocurrió durante una entrevista televisiva y continuó luego en redes sociales, donde el periodista redobló sus críticas.

El cruce en vivo

Desde Río de Janeiro, donde permanecía detenida, Páez aprovechó la entrevista para cuestionar al conductor. “No soy racista. Vos que me matás por Twitter, no soy racista”, lanzó, visiblemente molesta.

En ese sentido, agregó: “He respondido mal, he pedido perdón por reaccionar a gestos obscenos. Me ha sorprendido que vos me ataques de esta manera, siendo que vos te has metido con la comunidad LGBT y has dicho que la Argentina no quería villeros. Justo vos me vas a decir racista...”.

Por su parte, Feinmann respondió sin matices: “Si pediste perdón es porque fuiste racista. Sabés que te equivocaste, que en Brasil no le podés decir 'mono' a alguien ni hacer el gesto del monito”.

Y remató: “Si no hubieras hecho un acto racista, no hubieras llegado al punto en el que estás”.

La reacción en redes sociales

Tras el fuerte intercambio televisivo, el periodista continuó con sus críticas en redes sociales. “La abogada racista volvería a la Argentina”, escribió minutos después del cruce.

El mensaje generó repercusión y volvió a instalar el debate en torno al caso.

La situación judicial de Páez

Luego de la audiencia, la joven deberá cumplir con una multa y servicios comunitarios, mientras su defensa espera que en los próximos días se concrete su regreso al país, una vez que se formalicen los trámites pendientes.

