8 de mayo de 2026 - 11:25

La histórica distinción que recibirá Mirtha Legrand por parte del rey Felipe VI de España

A los 99 años, la diva argentina será homenajeada con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica por su gran trayectoria en el cine y televisión y sus raíces españolas.

Mirtha Legrand regresa a la pantalla chica en febrero.&nbsp;

Mirtha Legrand regresa a la pantalla chica en febrero. 

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 Cruz de Oficial de Isabel la Católica 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Todavía al frente de su histórico programa de televisión, Mirtha Legrand (99) sumará un nuevo reconocimiento internacional a una carrera que atraviesa generaciones. La conductora y actriz argentina será distinguida por el rey Felipe VI con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, una de las máximas condecoraciones civiles otorgadas por la corona española.

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La distinción busca reconocer a personas que hayan realizado aportes extraordinarios para fortalecer los vínculos entre España y la comunidad internacional. Puede ser entregada tanto a ciudadanos españoles como extranjeros y suele recaer sobre figuras relevantes de la política, la cultura, la diplomacia y las artes.

La noticia trascendió en la prensa española a través de una publicación de El Mundo, particularmente desde el suplemento La Otra Crónica (LOC), donde detallaron que la propia Mirtha ya estaba al tanto del homenaje luego de mantener conversaciones con el embajador español en Argentina, Joaquín María de Arístegui.

Cruz de Oficial de Isabel la Católica
Cruz de Oficial de Isabel la Católica

Cruz de Oficial de Isabel la Católica

Según se conoció, el acto de entrega iba a realizarse originalmente durante abril en el Palacio Salas Dodero, sede de la Embajada de España ubicada en el barrio porteño de Palermo Chico. Sin embargo, la ceremonia terminó postergándose y se concretaría en las próximas semanas.

La nueva distinción vuelve a ubicar a la diva argentina en el centro de la escena internacional y se suma a otro importante reconocimiento que recibió en 2022: la Orden Nacional de la Legión de Honor, entregada por Francia en homenaje a su trayectoria y también a los históricos vínculos de su esposo, Daniel Tinayre, con la cultura francesa.

La relación de Mirtha con España también tiene raíces familiares profundas. Su padre, José Martínez Fernández, había nacido en Andalucía y llegó a la Argentina cuando era apenas un niño. Del lado materno, Rosa Suárez García tenía ascendencia española y brasileña.

El reconocimiento despertó interés tanto en medios argentinos como españoles. El ciclo Crónica Rosa, emitido por esRadio, destacó la importancia de la condecoración y sostuvo que se trata de un homenaje plenamente justificado para una figura que atraviesa la historia del espectáculo iberoamericano.

Mirtha Legrand
Mirtha Legrand recibir&aacute; la Cruz de Oficial de Isabel la Cat&oacute;lica otorgada por el Rey Felipe VI

Mirtha Legrand recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica otorgada por el Rey Felipe VI

La Real y Americana Orden de Isabel la Católica fue creada el 14 de marzo de 1815 por el rey Fernando VII. En sus orígenes, buscaba premiar la “lealtad acrisolada a España” y reconocer servicios prestados a los territorios americanos y ultramarinos. Décadas más tarde, en 1847, la orden fue reorganizada y adoptó el nombre con el que se la conoce actualmente.

Hoy, la condecoración distingue a personalidades que contribuyeron de manera sobresaliente en el ámbito civil, especialmente en el fortalecimiento de las relaciones entre España y los países iberoamericanos.

La insignia que recibirá Mirtha consiste en una cruz esmaltada en blanco con detalles dorados y una corona de laureles. En el centro aparecen las Columnas de Hércules junto al lema “Plus Ultra”, uno de los símbolos históricos de la monarquía española.

A lo largo de los años, distintas figuras argentinas también fueron reconocidas con esta orden. Entre ellas sobresale Eva Duarte de Perón, quien recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica en 1947 durante su recordada “Gira del Arcoíris” por Europa.

La lista incluye además a Lola Membrives, referente del teatro y el entretenimiento español; a María Estela Martínez de Perón; y también a la exprimera dama y empresaria textil Juliana Awada.

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