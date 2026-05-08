Qué le pasó a Cande Tinelli para adoptar un look que revolucionó las redes sociales

La cantante y empresaria dejó atrás su imagen oscura y mostró un cambio total de cabello que rápidamente se volvió viral.

Candelaria Tinelli volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir una impactante transformación de imagen. Lelé publicó una serie de fotografías en Instagram donde dejó ver un estilo completamente renovado, marcado por un cambio de color de cabello que sorprendió a sus seguidores.

Después de una larga etapa ligada a tonos oscuros y contrastantes, la hija de Marcelo Tinelli apostó ahora por una melena rubia clara, larga y totalmente lisa. El nuevo look fue realizado por Nico, su estilista de confianza, e incluyó un tratamiento capilar de “células madres” enfocado en el cuidado y recuperación del pelo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luli de la Vega | make up artist (@delavegamakeup) El nuevo look de Cande Tinelli En las imágenes, Cande aparece con un rubio uniforme de matices cálidos que ilumina el rostro y aporta una estética más sobria y sofisticada. El cabello cae hasta el pecho con puntas rectas y un acabado prolijo que marca una diferencia respecto de sus estilos anteriores.

La publicación estuvo acompañada por una sola palabra: “Clean” ("limpia", en español). Con ese mensaje, la artista pareció resumir esta nueva etapa personal y visual. A pesar del cambio, mantuvo algunos rasgos distintivos de su imagen, como las cejas oscuras y bien marcadas, que generan contraste con el nuevo tono.