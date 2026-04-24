24 de abril de 2026 - 06:55

En plena prisión domiciliaria, Morena Rial sorprendió con un cambio de look

La mediática se mostró renovada mientras espera una definición judicial clave. Su abogado explicó que podría acceder a un beneficio si avanza el juicio abreviado.

Morena Rial cambió de look.

Morena Rial cambió de look.

Foto:

web
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Morena Rial atraviesa un momento decisivo en su situación judicial mientras cumple prisión domiciliaria. En ese contexto, la influencer volvió a captar la atención al mostrar un notorio cambio de look. Su cambio de imagen fue interpretado por sus seguidores como el inicio de una nueva etapa personal.

Leé además

Charlie García evoluciona favorablemente tras su operación: los detalles del parte médico

Charly García evoluciona favorablemente tras su operación: los detalles del parte médico

Por Redacción Espectáculos
﻿Mirtha Legrand no grabará su programa esta semana por recomendación de los médicos 

Mirtha Legrand no grabará su programa esta semana por recomendación de los médicos: los detalles

Por Redacción Espectáculos

La mediática, hija de Jorge Rial, permanece a la espera de avances en la causa en la que está imputada, con la posibilidad de acceder a la libertad condicional en el corto plazo si se concreta un acuerdo judicial.

Morena Rial renovó su imagen mientras espera una definición clave en la Justicia
Morena Rial renovó su imagen mientras espera una definición clave en la Justicia.

Morena Rial renovó su imagen mientras espera una definición clave en la Justicia.

Morena Rial renovó su imagen mientras espera una definición clave en la Justicia
Morena Rial renovó su imagen mientras espera una definición clave en la Justicia.

Morena Rial renovó su imagen mientras espera una definición clave en la Justicia.

Expectativa por el juicio abreviado y cambio de imagen

Su abogado, Martín Leiro, explicó que la situación podría definirse una vez que se avance en un juicio abreviado vinculado a los tres delitos que se le imputan. De prosperar ese escenario, la pena podría ser menor a tres años, lo que abriría la puerta a beneficios como la libertad condicional.

Mientras aguarda esa definición, Morena Rial decidió enfocarse en su imagen personal y recibió en su domicilio a su estilista de confianza, Pablo Vercellone, quien fue autorizado a ingresar. El propio peluquero compartió el resultado en redes sociales con una frase sugestiva: “Cambio de look, para su nueva vida”.

El trabajo incluyó un rubio más luminoso con mechas, acompañado de un corte en capas con ondas suaves, raya al medio y flequillo abierto, una transformación que rápidamente generó repercusión.

El gesto fue interpretado como un intento de marcar un nuevo comienzo en medio de un proceso judicial que podría definir su situación en las próximas semanas. Así, Morena Rial combina la expectativa por la resolución de su causa con señales personales de cambio, en un contexto cargado de atención mediática.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto y fue visto junto a una joven en medio de los rumores.

A pesar de negarlo, Franco Colapinto fue visto con su nueva novia: la foto que confirma el romance

Por Agustín Zamora
Los Abuelos de la Nada regresaron a Mendoza

Los Abuelos de la Nada repasaron sus grandes éxitos en Mendoza con la gira "Costumbres Argentinas"

Por Marianela Panelo
Griselda Siciliani desmintió estar teniendo un romance con el cantante.

Griselda Siciliani desmintió los rumores de reconciliación con Luciano Castro tras la viralización de un video

Por Redacción Espectáculos
benjamin vicuna rompio el silencio y conto todos los detalles de su vinculo con la china suarez

Benjamín Vicuña rompió el silencio y contó todos los detalles de su vínculo con la China Suárez

Por Redacción Espectáculos