En plena prisión domiciliaria, Morena Rial sorprendió con un cambio de look

La mediática se mostró renovada mientras espera una definición judicial clave. Su abogado explicó que podría acceder a un beneficio si avanza el juicio abreviado.

Morena Rial atraviesa un momento decisivo en su situación judicial mientras cumple prisión domiciliaria. En ese contexto, la influencer volvió a captar la atención al mostrar un notorio cambio de look. Su cambio de imagen fue interpretado por sus seguidores como el inicio de una nueva etapa personal.

La mediática, hija de Jorge Rial, permanece a la espera de avances en la causa en la que está imputada, con la posibilidad de acceder a la libertad condicional en el corto plazo si se concreta un acuerdo judicial.

Morena Rial renovó su imagen mientras espera una definición clave en la Justicia Morena Rial renovó su imagen mientras espera una definición clave en la Justicia. redes Morena Rial renovó su imagen mientras espera una definición clave en la Justicia Morena Rial renovó su imagen mientras espera una definición clave en la Justicia. redes Expectativa por el juicio abreviado y cambio de imagen Su abogado, Martín Leiro, explicó que la situación podría definirse una vez que se avance en un juicio abreviado vinculado a los tres delitos que se le imputan. De prosperar ese escenario, la pena podría ser menor a tres años, lo que abriría la puerta a beneficios como la libertad condicional.

Mientras aguarda esa definición, Morena Rial decidió enfocarse en su imagen personal y recibió en su domicilio a su estilista de confianza, Pablo Vercellone, quien fue autorizado a ingresar. El propio peluquero compartió el resultado en redes sociales con una frase sugestiva: “Cambio de look, para su nueva vida”.

El trabajo incluyó un rubio más luminoso con mechas, acompañado de un corte en capas con ondas suaves, raya al medio y flequillo abierto, una transformación que rápidamente generó repercusión.