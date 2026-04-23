Charly García evoluciona favorablemente tras su operación: los detalles del parte médico

El reconocido cantante Charly García continúa internado y se recupera “favorablemente” de una cirugía de riñón a la que fue sometido, a los 74 años, el pasado martes 21 de abril.

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En un comunicado oficial, se informó que el artista ingresó al quirófano de forma programada el pasado miércoles en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

La operación se realizó según lo previsto y el intérprete “se encuentra bien, evoluciona favorablemente y se recupera en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento” , informaron fuentes autorizadas.

Además, García no requirió diálisis en ningún momento, ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento.

El cantante fue operado sin complicaciones

Charly García fue sometido a una nefrectomía parcial, un procedimiento quirúrgico que implica la extirpación de una parte del riñón. Según informó su representante, la operación estaba prevista con anticipación y no respondió a una urgencia médica. Tras el procedimiento, allegados al músico confirmaron que “salió todo bien”.

Luego de la cirugía, el referente del rock nacional fue trasladado a una habitación común, donde continúa con el proceso de recuperación bajo supervisión médica.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores debido a los antecedentes de salud del artista, quien en los últimos años atravesó distintas internaciones y tratamientos. Sin embargo, desde su entorno insistieron en transmitir calma y remarcaron que la evolución es positiva, mientras continúa el seguimiento clínico.

De esta manera, el artista permanece en recuperación, en un cuadro controlado y con perspectivas favorables tras la intervención.