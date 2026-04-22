Operaron a Charly García: cómo evoluciona su salud

El histórico músico Charly García fue operado en las últimas horas y permanece internado en la Ciudad de Buenos Aires, aunque su entorno llevó tranquilidad al asegurar que evoluciona favorablemente.
El músico fue sometido a una nefrectomía parcial en una clínica porteña. Permanece internado mientras continúa su recuperación bajo seguimiento médico.
El histórico músico Charly García fue operado en las últimas horas y permanece internado en la Ciudad de Buenos Aires, aunque su entorno llevó tranquilidad al asegurar que evoluciona favorablemente.
La intervención se realizó en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Allí el artista fue sometido a una nefrectomía parcial, un procedimiento quirúrgico que implica la extirpación de una parte del riñón.
Según informó su representante, la operación estaba prevista con anticipación y no respondió a una urgencia médica. Tras el procedimiento, allegados al músico confirmaron que “salió todo bien”.
Luego de la cirugía, el referente del rock nacional fue trasladado a una habitación común, donde continúa con el proceso de recuperación bajo supervisión médica.
La noticia generó preocupación entre sus seguidores debido a los antecedentes de salud del artista, quien en los últimos años atravesó distintas internaciones y tratamientos. Sin embargo, desde su entorno insistieron en transmitir calma y remarcaron que la evolución es positiva, mientras continúa el seguimiento clínico.
De esta manera, Charly García permanece en recuperación, en un cuadro controlado y con perspectivas favorables tras la intervención.