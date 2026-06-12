Se viene Popstars: confirman a Ángela Torres y a Nicki Nicole como miembros del jurado

Falta cada vez menos para el regreso de Popstars , el reality musical que marcó a una generación y vio nacer a bandas como Bandana y Mambrú . Este jueves, Telefe dio a conocer los nombres de los artistas que formarán parte del jurado.

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Con Nico Vázquez en la conducción, el ciclo tendrá a Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor musical mexicano Carlos García en los asientos de quienes decidirán el futuro de los participantes.

A través de un video, Vázquez expresó su emoción por ser parte del programa y agradeció a la gente que lo apoyó en este desafío. "Muy feliz de cómo me recibió el canal y toda su gente. La última vez que estuve fue en el 2008, asique ya son casi 20 años de no estar acá", recordó.

Además, felicitó a quienes fueron elegidos para formar parte del jurado. "Los jurados son una bomba, tanto Angelita como Nicki y como Carlos García, que es un productor importantísimo" , destacó.

Al final del video, el conductor recordó que aún se encuentran abiertas las convocatorias para los grupos que quieran demostrar todo su talento y ser parte de esta nueva edición de Popstars.

Popstars: el furor en Argentina

El reality fue un exitoso programa musical que trascendió el concepto de mero concurso y se convirtió en una especie de "documental de la fama". Su objetivo principal era seleccionar, a través de rigurosas audiciones, a un grupo de jóvenes talentosos para conformar una nueva banda de pop profesional.

El grupo, ya sea femenino o masculino, luego era documentado en tiempo real sobre su camino hacia el estrellato. El programa, basado en un formato internacional originado en Nueva Zelanda, se desarrolló en dos temporadas clave que marcaron la cultura pop argentina.

Mambrú y Bandana Mambrú y Bandana.

En la primera edición, en 2001, el objetivo fue crear un grupo femenino. Así nació Bandana, una girl band que batió récords de ventas y shows en el Teatro Gran Rex. En la segunda edición, en 2002, se centró en la formación de un grupo masculino, del cual surgió la boy band Mambrú.