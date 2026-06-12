12 de junio de 2026 - 23:50

Se viene Popstars: confirman a Ángela Torres y a Nicki Nicole como miembros del jurado

Las cantantes, junto al productor musical Carlos García, serán los encargados de elegir a los mejores participantes en esta nueva edición del certamen.

Popstars: confirman a Ángela Torres y Nicki Nicole como miembros del jurado

Popstars: confirman a Ángela Torres y Nicki Nicole como miembros del jurado

Foto:

Instagram
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Falta cada vez menos para el regreso de Popstars, el reality musical que marcó a una generación y vio nacer a bandas como Bandana y Mambrú. Este jueves, Telefe dio a conocer los nombres de los artistas que formarán parte del jurado.

Leé además

Charlotte Caniggia explotó contra sus compañeros en Gran Hermano y puso en duda su permanencia en el reality

Charlotte Caniggia explotó contra sus compañeros en Gran Hermano y puso en duda su permanencia en el reality

Por Redacción Espectáculos
Marcelo Tinelli.

Ángel de Brito reveló detalles de la supuesta separación de Marcelo Tinelli

Por Redacción Espectáculos

Con Nico Vázquez en la conducción, el ciclo tendrá a Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor musical mexicano Carlos García en los asientos de quienes decidirán el futuro de los participantes.

A través de un video, Vázquez expresó su emoción por ser parte del programa y agradeció a la gente que lo apoyó en este desafío. "Muy feliz de cómo me recibió el canal y toda su gente. La última vez que estuve fue en el 2008, asique ya son casi 20 años de no estar acá", recordó.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Telefe (@telefe)

Además, felicitó a quienes fueron elegidos para formar parte del jurado. "Los jurados son una bomba, tanto Angelita como Nicki y como Carlos García, que es un productor importantísimo", destacó.

Al final del video, el conductor recordó que aún se encuentran abiertas las convocatorias para los grupos que quieran demostrar todo su talento y ser parte de esta nueva edición de Popstars.

Popstars: el furor en Argentina

El reality fue un exitoso programa musical que trascendió el concepto de mero concurso y se convirtió en una especie de "documental de la fama". Su objetivo principal era seleccionar, a través de rigurosas audiciones, a un grupo de jóvenes talentosos para conformar una nueva banda de pop profesional.

El grupo, ya sea femenino o masculino, luego era documentado en tiempo real sobre su camino hacia el estrellato. El programa, basado en un formato internacional originado en Nueva Zelanda, se desarrolló en dos temporadas clave que marcaron la cultura pop argentina.

Mambrú y Bandana
Mambrú y Bandana.

Mambrú y Bandana.

En la primera edición, en 2001, el objetivo fue crear un grupo femenino. Así nació Bandana, una girl band que batió récords de ventas y shows en el Teatro Gran Rex. En la segunda edición, en 2002, se centró en la formación de un grupo masculino, del cual surgió la boy band Mambrú.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un director de cine desafía al streaming al lanzar una película en VHS en 2026

El VHS resurge de sus cenizas: una película desafía al streaming con un estreno en cinta

Por Redacción Espectáculos
¿Es o no es Shakira?: el detalle revelador que pondría fin a la teoría tras la apertura del Mundial 2026

¿Es o no es Shakira?: el detalle revelador que pondría fin a la teoría tras la apertura del Mundial 2026

Por Redacción Espectáculos
Indio Solari junto a su esposa Virginia Mones Ruiz, conocida como Viru

Emotivo mensaje de agradecimiento de la esposa del Indio Solari tras su muerte: "A la rebeldía no se renuncia"

Por Redacción Espectáculos
Pity Álvarez ocupa un lugar singular dentro del rock nacional. Esta tarde noche tocará en el Frank Romero Day.

Trece años después Pity Álvarez vuelve a tocar en Mendoza

Por Ariel Búmbalo