Charlotte Caniggia explotó contra sus compañeros en Gran Hermano y puso en duda su permanencia en el reality

Gran Hermano Generación Dorada parece no tener una buena racha entre sus participantes. Después de múltiples abandonos e ingresos de jugadores, ahora Charlotte Caniggia se sumó a la lista de quienes quieren abandonar la casa de Telefe.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, usuarios en las redes compartieron un video donde se la escucha a la mediática criticando la actitud de los demás participantes de la casa . "No limpian una mier*, soy la mucama de GH, me contrataron para limpiar", expresó.

Durante una conversación con Hanssen , la modelo dejó en claro su malestar dentro de la casa y lanzó una contundente frase: "No aguanto ". En ese momento, su compañero intentó calmala y le ofreció quedarse charlando hasta que comenzara el programa en vivo.

Sin embargo, la mediática no sonó convencida, expresando claramente sus intenciones de dejar la casa más famosa en poco tiempo.

Charlotte sobre su permanencia en la casa de Gran Hermano: "No aguanto, no aguanto, no, no creo, no, creo que no" Obviamente cortan la transmisión Seguramente termine con el desafio que le dieron para retenerla una semana y abandona a la mierda pic.twitter.com/3crykyrDLL

En lo que va de la temporada, el Big "invitó a irse" a muchos de los jugadores que manifestaron sus molestias dentro de la casa, por lo que los comentarios de la modelo podrían generar una reacción del Supremo y podría dejar a la participante fuera del juego.

El ingreso de Caniggia a Gran Hermano

Charlotte ingresó en un episodio marcado por el suspenso del repechaje. En él, no solo se vaticinó el retorno de algunos ex participantes al programa, sino también la llegada de nuevas figuras al juego.

El momento causó un gran revuelo en redes y medios de comunicación y hasta el hermano de la mediática, Alex Caniggia expresó su respaldo en aquel momento: "Vamos la sis in the TV" exclamó.

Sin embargo, a pocas semanas de ingresar, la modelo expresó su deseo de dejar el programa al considerar que la convivencia con los demás participantes no es tan llevadera como esperaba.

Mientras tanto, los seguidores del programa continúan votando por sus concursantes preferidos. Los nominados son: Cinzia Francischiello, Franco Zunino, "Steffy" Pereira (más conocida como “Campanita”), Sol Abraham, Luana Fernández, Gisela “Yipio” Pintos, Leandro Nigro, Alejandra Majluf y Andrea del Boca.