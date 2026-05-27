Escándalo en Gran Hermano: expulsaron a Lola y Santiago del Moro la cruzó en vivo

La expulsión de Lola Tomaszeuski de Gran Hermano: Generación Dorada dejó uno de los momentos más tensos de la última gala del reality. La participante abandonó la casa luego de brindar información del afuera y alterar el desarrollo del juego, una situación que derivó en un fuerte cruce en vivo con el conductor Santiago del Moro.

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Tras salir de la casa , Lola intentó justificar lo ocurrido y aseguró que otros jugadores también habían hablado sobre situaciones externas. Sin embargo, Del Moro remarcó que la gravedad de su conducta fue distinta a la de sus compañeros.

Durante la gala de Telefe, el conductor le preguntó directamente qué había sucedido y por qué creía que había sido perjudicada.

“ Pero vos dijiste que te querían afuera, ¿quién te quería afuera? ”, le consultó Del Moro. Lola respondió mencionando a otros participantes como Brian Sarmiento y otros integrantes de la casa, argumentando que ellos también habían hablado del exterior.

Sin embargo, el conductor fue contundente: “Ellos fueron advertidos y fueron a placa. Brian no habló tanto como vos. Yo nunca vi una cosa como la que hiciste vos”. Pese al incómodo momento, la exjugadora defendió su paso por el reality y destacó el apoyo que recibió del público durante el repechaje. “La gente dio todo para que vuelva a entrar, porque por algo entré. La gente me eligió a mí y estoy orgullosa”, afirmó.

Embed - SANTIAGO DEL MORO SE CANSÓ Y LE RESPONDIÓ A TODOS

La historia de Lola y Manu que revolucionó la casa

En las últimas semanas, ambos protagonizaron varios acercamientos que despertaron repercusión entre los fanáticos del programa. Besos, abrazos y escenas de intimidad comenzaron a repetirse frente a las cámaras hasta consolidar una de las relaciones más comentadas de esta edición.

Manu, conocido inicialmente como “el ex de Zoe Bogach”, logró posicionarse como uno de los participantes más fuertes del reality y su romance con Lola incrementó aún más su protagonismo.

Qué significa “dar el consentimiento” en Gran Hermano

Dentro del universo de Gran Hermano, la frase “dar el consentimiento” se convirtió en un código habitual utilizado por la producción para confirmar que dos participantes aceptan mantener situaciones íntimas frente a las cámaras. El momento que más repercusión generó ocurrió cuando Lola y Manu estaban acostados juntos y desde la producción les recordaron: “No se olviden de dar el consentimiento”.

Gran Hermano generación dorada- Santiago del Moro Web

Ambos levantaron el pulgar y desataron una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos seguidores interpretaron la escena como la confirmación oficial de la nueva pareja de la casa. “Queremos todo, Big”, lanzaron entre risas, en una escena que rápidamente se viralizó entre los fanáticos del reality.