Cuánto midió el ingreso de Charlotte Caniggia y el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano

Gran Hermano volvió a dominar la televisión argentina con una gala especial de repechaje que despertó una enorme expectativa entre los fanáticos del programa. El ciclo de Telefe superó los 880 mil espectadores según las nuevas métricas de Ibope y logró consolidarse nuevamente como lo más visto de la jornada.

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A tres meses de su estreno en Telefe , esta edición del reality ya atravesó múltiples conflictos, eliminaciones y abandonos que modificaron por completo la dinámica de la casa. Durante este tiempo, varios participantes quedaron fuera por decisión del público , mientras que otros fueron expulsados o decidieron abandonar voluntariamente el juego.

Gran Hermano lideró el prime time de la noche con los reingresos y la entrada de nuevos jugadores.

La gala de repechaje reunió a varios exjugadores que buscaban regresar a la competencia gracias al voto de la audiencia. Entre los nombres que estaban en carrera aparecieron Grecia Colmenares, Carmiña, Yipio, Brian Sarmiento y Kennys Palacios , entre otros participantes que dejaron huella en las primeras semanas del programa.

Rating de Gran Hermano

Además, Santiago del Moro confirmó el ingreso de nuevos jugadores para renovar por completo la convivencia dentro de la casa. La primera en entrar fue Charlotte Caniggia, cuya aparición revolucionó las redes sociales y generó uno de los momentos más comentados de la noche. Luego se sumaron otros participantes como Matías Hanssen, Nenu López, Sebastián Cola y la uruguaya Tati Luna.

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En materia de rating, la gala comenzó con un piso superior a los 12 puntos y se mantuvo como el programa más visto de la franja nocturna. Mientras tanto, Pasapalabra y Amor Prohibido también tuvieron buenos números en la pantalla de Telefe, consolidando el liderazgo del canal durante gran parte del prime time.

Cerca de las 23:00 horas, Telefe consolidó su dominio al marcar una amplia diferencia y sacarle más del doble de ventaja a El Trece, que se mantenía rezagado en los 5 puntos con su propuesta nocturna.

Gran Hermano Gran Hermano lideró el prime time de la noche con los reingresos y la entrada de nuevos jugadores. Web

A pesar de haber ganado la franja con total comodidas, las sonrisas en los pasillos de Martínez son moderadas, puesto que estos números quedaron muy lejos de las marcas históricas que supo registrar la edición anterior del reality, evidenciando un desgaste en el encendido general de la televisión abierta.

Quiénes entraron a Gran Hermano este 20 de mayo

Este miércoles 20 de mayo, Santiago del Moro presentó a 9 nuevos participantes que ingresaron a Gran Hermano. Estos son:

Charlotte Caniggia.

Matías Hanssen.

Nenu López.

Sebastián Cola.

Tati Luna.

Juan Carlos López.

Steffany Pereira.

Leandro Nigro.

Mariela Prieto.

Además regresaron a la casa más famosa 4 exparticipantes que podrán tener revancha: