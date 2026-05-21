21 de mayo de 2026 - 09:16

Se supo cómo está la salud de Romina Gaetani tras quedar internada de urgencia en medio de su gira

Tras un episodio de malestar, la actriz recibió asistencia por parte de los médicos y la función se demoró. Los detalles.

Romina Gaetani tuvo un inconveniente de salud en Carmen de Patagones.

Romina Gaetani tuvo un inconveniente de salud en Carmen de Patagones.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Una preocupación sacudió al elenco de El divorcio del año cuando Romina Gaetani fue atendida en un hospital de Carmen de Patagones poco antes de salir a escena durante la gira. Tras un episodio de malestar arribó asistencia médica y permaneció en observación; el equipo decidió evaluar su estado antes de confirmar la presentación prevista para esa noche.

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El dato fue difundido en LAM por Pepe Ochoa, quien aseguró: “No está bien de salud. La internaron hoy en el hospital de Carmen de Patagones, le pasaron suero. Llegó muy alterada. Lo que me cuentan es que parece ser algo emocional”. El parte generó inquietud entre colegas y seguidores de la obra.

Ochoa, desde LAM, contó lo sucedido antes de la función sobre Gaetani: “En los viajes en esos colectivos de gira, llegás molido. Y ya venía chupando frío. Estaba mal, entonces así como la vieron la lograron estabilizar, le pasaron mucho suero, y hay que ver ahora qué va a pasar.” dijo el panelista.

La encargada de prensa habló con Ciudad Magazine y aclaró que la intérprete no fue internada sino atendida en el hospital por complicaciones: “Tuvimos un inconveniente con el motorhome que se rompió”, y detalló que el retraso se debió a esa falla técnica en el traslado de la compañía.

Romina Gaetani
Romina Gaetani tuvo un inconveniente de salud en Carmen de Patagones.

Romina Gaetani tuvo un inconveniente de salud en Carmen de Patagones.

Desde prensa explicaron además cómo fue la atención en el lugar: “Romi se venía haciendo nebulizaciones porque está con un cuadro de asma, entonces cuando llegamos al teatro vino una ambulancia, la revisó, y para que ella se quede tranquila la llevaron al hospital.”

El estado actual de la salud de Romina Gaetani

“Ahí le hicieron una placa, le tomaron la temperatura, la presión, la saturación y está todo ok”, agregó la misma persona. Tras ese informe, confirmaron que la segunda función siguió adelante y que entre ambas actuaciones hubo casi 700 espectadores en Carmen de Patagones y el equipo sostuvo que la actriz evolucionaba favorablemente.

Desde prensa cerraron la comunicación con un optimista parte: “Es más, ahora estamos terminando la segunda función en Carmen de Patagones. Hubo casi 700 personas entre las dos funciones y mañana tenemos otras dos funciones en General Roca, así que está todo bien”, cerró la periodista consultada por este portal.

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