El ex de Romina Gaetani rompió el silencio tras la separación: "Ella fue violenta conmigo"

El empresario Luis Cavanagh , también expareja de Romina Gaetani, habló por primera vez sobre la denuncia por violencia de género por el hecho ocurrido el pasado 28 de diciembre. La actriz declaró en la fiscalía y la causa quedó caratulada como lesiones agravadas en contexto de violencia de género .

El empresario rompió el silencio en un móvil de Intrusos (América TV), donde negó categóricamente los hechos de violencia. Por otra parte, Mauro Szeta informó que no se habrían encontrado elementos suficientes para citarlo a indagatoria.

“ Me defendí en la Justicia . Obviamente jamás toqué a nadie. Nunca le pegué a una mujer en mi vida y nunca lo voy a hacer. Es mentira, obviamente ”, declaró el ex de la actriz.

“Lo estoy demostrando en la Justicia y listo, lo demostraré ahí. Yo al principio me quise quedar callado; la verdad es que no quería hacerle mal a ella porque es una figura pública y yo no lo soy”, argumentó sobre por qué no había hablado con la prensa.

En la misma, se defendió de las acusaciones de su ex: “Nunca dijo ‘me pegó’, dijo ‘un acto de violencia’. La violencia fue de ella, totalmente; yo jamás fui violento con ella, ella fue violenta conmigo varias veces, no fue la única vez y lo voy a demostrar. Tengo pruebas”.

Cavanagh calificó a Gaetani como “una mujer difícil” y lamentó el desenlace en su relación: “Hice todo lo que pude, y no pude. La verdad que estaba copado con ella, muy, pero no funcionó”.

En la misma línea, apuntó contra su ex pareja: “La Justicia seguramente va a dictar que no pasó como ella dice que fue. Yo tuve que pararla a ella, me tuve que encerrar para que no me pegara, porque no era la primera vez que me pegaba. Ojalá esté bien, ojalá se cure, ojalá pueda trabajar bien.”

“Cuando hacés algo que es mentira y traicionás a alguien que te quiso y te cuidó mucho, es mucho peor para vos que para el otro. Es de despechada. Las mujeres se despechan a veces”, concluyó.