24 de abril de 2026 - 19:43

El ex de Romina Gaetani rompió el silencio tras la separación: "Ella fue violenta conmigo"

Luis Cavanagh, ex pareja de la actriz, se defendió de las acusaciones de violencia de género en su contra.

Romina Gaetani se separó en malos términos del empresario Luis Cavanagh

Romina Gaetani se separó en malos términos del empresario Luis Cavanagh

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El empresario Luis Cavanagh, también expareja de Romina Gaetani, habló por primera vez sobre la denuncia por violencia de género por el hecho ocurrido el pasado 28 de diciembre. La actriz declaró en la fiscalía y la causa quedó caratulada como lesiones agravadas en contexto de violencia de género.

Leé además

De perfil reservado y fuera del ambiente artístico, fue pareja de Romina Gaetani, quien lo denunció por violencia de género.

Revelaron nuevos detalles del episodio de violencia entre Romina Gaetani y su ex pareja: "Aún más grave"
Al considerarse una situación e gran riesgo, piden la detención inmediata de Luis Cavanagh.

Piden la detención de la ex pareja de Romina Gaetani, denunciado por violencia de género

Por Redacción Espectáculos

El ex de Romina Gaetani se defiende de la denuncia

El empresario rompió el silencio en un móvil de Intrusos (América TV), donde negó categóricamente los hechos de violencia. Por otra parte, Mauro Szeta informó que no se habrían encontrado elementos suficientes para citarlo a indagatoria.

Me defendí en la Justicia. Obviamente jamás toqué a nadie. Nunca le pegué a una mujer en mi vida y nunca lo voy a hacer. Es mentira, obviamente”, declaró el ex de la actriz.

Embed - HABLÓ LA EX PAREJA DE ROMINA GAETANI: "Ella fue violenta conmigo"

“Lo estoy demostrando en la Justicia y listo, lo demostraré ahí. Yo al principio me quise quedar callado; la verdad es que no quería hacerle mal a ella porque es una figura pública y yo no lo soy”, argumentó sobre por qué no había hablado con la prensa.

En la misma, se defendió de las acusaciones de su ex: “Nunca dijo ‘me pegó’, dijo ‘un acto de violencia’. La violencia fue de ella, totalmente; yo jamás fui violento con ella, ella fue violenta conmigo varias veces, no fue la única vez y lo voy a demostrar. Tengo pruebas”.

Cavanagh calificó a Gaetani como “una mujer difícil” y lamentó el desenlace en su relación: “Hice todo lo que pude, y no pude. La verdad que estaba copado con ella, muy, pero no funcionó”.

En la misma línea, apuntó contra su ex pareja: “La Justicia seguramente va a dictar que no pasó como ella dice que fue. Yo tuve que pararla a ella, me tuve que encerrar para que no me pegara, porque no era la primera vez que me pegaba. Ojalá esté bien, ojalá se cure, ojalá pueda trabajar bien.

“Cuando hacés algo que es mentira y traicionás a alguien que te quiso y te cuidó mucho, es mucho peor para vos que para el otro. Es de despechada. Las mujeres se despechan a veces”, concluyó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Romina Gaetani se presentó en la portería del barrio donde vivía para pedir ayuda luego de que su pareja la golpeara.  

Cámaras de seguridad muestran el momento en que Romina Gaetani pide ayuda luego de ser agredida por su ex

Por Redacción Espectáculos
allanaron la casa de luis cavanagh, ex pareja de romina gaetani: secuestraron armas de fuego

Allanaron la casa de Luis Cavanagh, ex pareja de Romina Gaetani: Secuestraron armas de fuego

Por Redacción Sociedad
luego de las graves amenazas de muerte en su contra: las dura confesion de luis ventura

Luego de las graves amenazas de muerte en su contra: las dura confesión de Luis Ventura

Por Redacción Espectáculos
La nueva serie de Netflix que reformula la forma de hablar de discapacidad.

Con 6 episodios: el drama romántico de Netflix ambientado en Tijuana y con una mirada inusual sobre discapacidad

Por Redacción Espectáculos