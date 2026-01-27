Piden la detención de la ex pareja de Romina Gaetani, denunciado por violencia de género

En el marco de investigación de la denuncia realizada por Romina Gaetani , por violencia de género, el abogado de la actriz pidió la detención inmediata de su expareja Luis Cavanagh.

La solicitud se realizó tras la declaración de la actriz ante la Justicia. “La querella pidió la detención luego de la declaración de Romina Gaetani. Su relato fue calificado como riesgo alto”, detalló el periodista Mauro Szeta.

Tras escuchar el testimonio de la actriz, las autoridades judiciales coincidieron en que la permanencia de Cavanagh en libertad representa un riesgo para la víctima.

Según el documento, al que accedió el medio infobae, el letrado querellante alegó que existe peligro de entorpecimiento de parte del imputado. En este sentido, recordó que durante la investigación se confirmó que el empresario era portador de un arma de fuego, la cual no ha sido entregada pese a los pedidos y órdenes judiciales existentes.

“El Sr. Cavanagh [...] no puede desconocer el requerimiento de secuestro del arma de fuego de su pertenencia y hasta el día de la fecha no se ha presentado a los fines de su debida entrega ni ha realizado presentación alguna que lo justifique, lo que atenta contra el regular desarrollo del proceso y conforma un claro acto de ocultamiento y entorpecimiento probatorio”, se lee en la presentación judicial.

Y continúa: “Si bien existen distintas acciones que pueden encuadrarse dentro del supuesto de entorpecimiento de la investigación, todas se vinculan fundamentalmente con la destrucción, ocultamiento o alteración de pruebas”.

Encontraron un arma en la casa de Luis Cavanagh

La denuncia de Romina Gaetani contra Cavanagh se presentó a finales de diciembre del 2025 y actualmente la causa está a cargo de la fiscal María José Basiglio.

El último episodio, que presentó un cuadro más grave, llevó a que Gaetani fuera internada con lesiones en brazos y cadera. Ese hecho fue determinante para que el Juzgado de Garantías N°7 de Pilar dispusiera una medida de allanamiento en la vivienda ubicada en la calle 12 de Octubre 701, donde residía Cavanagh. La orden judicial tuvo como objetivo reunir pruebas que permitieran esclarecer el caso y secuestrar la pistola calibre 9 milímetros, cuyo dueño es Cavanagh.

En el interior del domicilio, las fuerzas de seguridad secuestraron un total de 14 municiones, 23 vainas servidas, un cargador, ocho balas y una pistola calibre 9 milímetros, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para su análisis y peritaje.