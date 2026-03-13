Evangelina Anderson habló del escándalo con Ian Lucas y reveló cómo reaccionaron sus compañeros

Evangelina Anderson aseguró que recibió apoyo de sus compañeros del programa MasterChef Celebrity y evitó profundizar en el conflicto.

Evangelina Anderson volvió a referirse al escándalo que se generó en redes sociales tras los recientes posteos del youtuber Ian Lucas, quien publicó mensajes insinuando un vínculo entre ambos que la modelo siempre negó públicamente. El tema volvió a instalarse en la agenda mediática luego de que el influencer difundiera comentarios en sus historias de Instagram.

Evangelina Anderson y Ian Lucas La modelo habló sobre el tema durante una entrevista con el cronista Alejandro Guatti para el programa Intrusos, emitido por América. Allí fue consultada sobre la reacción de quienes comparten con ella el reality culinario. Ante la pregunta sobre si alguno de sus compañeros estaba molesto con el youtuber por la situación, Anderson reaccionó con gestos que evidenciaron incomodidad pero eligió no mencionar nombres.

El apoyo de sus compañeros tras el escándalo Sin dar detalles sobre las reacciones internas dentro del programa, Anderson aseguró que recibió respaldo de quienes comparten con ella la competencia televisiva. “No los voy a exponer a mis compañeros, pero todos me apoyaron bastante”, expresó durante la entrevista.

Embed ️EVANGELINA ANDERSON: "Todos mis compañeros me apoyaron", y dijo: "Yo lo quiero mucho a Ian"@intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/fAVe1l7i9i — América TV (@AmericaTV) March 13, 2026 La modelo también intentó bajar el tono de la polémica al referirse a Ian Lucas y destacó que no mantiene un conflicto personal con él. “Va a estar todo bien. Yo no tengo problemas con nadie. Ian es una persona a la que yo quiero mucho y sé que es buena persona y bueno, a veces, hay cosas que se te van de las manos, no porque él sea mala persona, sino porque no sabe manejar la situación”, afirmó.

Consultada sobre si había hablado con el creador de contenido después de que el tema se volviera viral, Anderson admitió que todavía no mantuvieron una conversación. “No. Ya vamos a hablar seguramente”, respondió. Luego agregó que con el paso de los días logró recuperar la calma. “Ahora estoy más tranquila, que se calmó todo. Mis compañeros me llamaron todos”, concluyó.