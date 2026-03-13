Evangelina Anderson habló del escándalo con Ian Lucas y reveló cómo reaccionaron sus compañeros

Evangelina Anderson volvió a referirse al escándalo que se generó en redes sociales tras los recientes posteos del youtuber Ian Lucas, quien publicó mensajes insinuando un vínculo entre ambos que la modelo siempre negó públicamente. El tema volvió a instalarse en la agenda mediática luego de que el influencer difundiera comentarios en sus historias de Instagram.
La modelo habló sobre el tema durante una entrevista con el cronista Alejandro Guatti para el programa Intrusos, emitido por América. Allí fue consultada sobre la reacción de quienes comparten con ella el reality culinario. Ante la pregunta sobre si alguno de sus compañeros estaba molesto con el youtuber por la situación, Anderson reaccionó con gestos que evidenciaron incomodidad pero eligió no mencionar nombres.
Sin dar detalles sobre las reacciones internas dentro del programa, Anderson aseguró que recibió respaldo de quienes comparten con ella la competencia televisiva. “No los voy a exponer a mis compañeros, pero todos me apoyaron bastante”, expresó durante la entrevista.
La modelo también intentó bajar el tono de la polémica al referirse a Ian Lucas y destacó que no mantiene un conflicto personal con él. “Va a estar todo bien. Yo no tengo problemas con nadie. Ian es una persona a la que yo quiero mucho y sé que es buena persona y bueno, a veces, hay cosas que se te van de las manos, no porque él sea mala persona, sino porque no sabe manejar la situación”, afirmó.
Consultada sobre si había hablado con el creador de contenido después de que el tema se volviera viral, Anderson admitió que todavía no mantuvieron una conversación. “No. Ya vamos a hablar seguramente”, respondió. Luego agregó que con el paso de los días logró recuperar la calma. “Ahora estoy más tranquila, que se calmó todo. Mis compañeros me llamaron todos”, concluyó.
La versión de Ian Lucas sobre el vínculo con la modelo
Mientras tanto, Ian Lucas también se refirió públicamente al tema tras regresar de México, donde había viajado para grabar contenido junto al creador digital Fede Vigevani. El influencer aceptó responder preguntas del cronista del programa Puro Show y brindó su versión sobre el vínculo que mantuvo con Anderson.
Según explicó, ambos se veían con frecuencia, aunque nunca llegó a considerar una relación formal. “Nos veíamos. No me enamoré porque no lo veía viable, por la diferencia de vida, de etapas, de edad, todo”, sostuvo durante la entrevista.
El youtuber también aseguró que decidió dejar de seguirla en redes sociales para evitar mantener contacto. “No quiero nombrarla más, no quiero hablar más. Si ella venía a mi casa y subía una historia, en ningún momento fue de mi parte. Si después me hacés quedar con un boludo, bueno”, expresó.