"Me hace quedar como un boludo...": el enojo de Ian Lucas con Evangelina Anderson por sus declaraciones

El cruce mediático entre Evangelina Anderson y el influencer Ian Lucassumó un nuevo capítulo después de varios días de versiones cruzadas y declaraciones públicas. Lo que comenzó como un supuesto coqueteo durante las grabaciones de MasterChef Celebrity terminó convertido en una polémica que escaló rápidamente en redes sociales y programas de televisión.
El episodio tuvo varios momentos en pocas horas. Primero aparecieron versiones que hablaban de un acercamiento entre ambos, luego Evangelina negó públicamente que existiera un vínculo sentimental y más tarde se difundió una imagen en la que se los veía a los besos. La situación tomó aún más repercusión cuando la modelo se quebró en televisión al referirse al tema durante su paso por Cortá por Lozano.
Ian Lucas regresó al país y habló de la polémica con Evangelina Anderson
En medio de ese escenario, Ian Lucas optó por el silencio durante algunos días. El influencer había publicado previamente un comunicado con su versión de los hechos y luego decidió no sumar nuevas declaraciones. Sin embargo, tras regresar de un viaje laboral a México, fue interceptado por las cámaras del programa Puro Show, donde habló por primera vez sobre cómo vivió la situación.
Embed - "NO QUIERO QUEDAR CÓMO UN BOLUD@": Ian Lucas contó su verdad sobre el vínculo con Eva Anderson
“No iba a hablar más del tema. Dije: ‘Ya está, terminó la grabación, no hablo más’. Me fui a México tranquilo y empecé a ver las redes que me seguían nombrando, nombrando y nombrando”, explicó.
El joven señaló que no buscó instalar el tema públicamente y que su intención fue dejar la situación atrás una vez finalizadas las grabaciones del programa. “No, no, no. En ningún momento planteé que se blanquee algo. Estaba tranquilo, no iba a hablar más del tema. Volvieron a nombrarme en un programa, en otro, en otro, la otra persona y lo que dije siempre es no quiero quedar como un boludo”.
Ian Lucas asegura que mantuvieron un vínculo cercano pero que no se enamoró
Durante la entrevista, Lucas también se refirió a la relación que mantuvo con Anderson y aclaró que entre ellos existió un vínculo más cercano que una simple amistad. Aun así, aseguró que nunca buscó exponer la situación públicamente.
“En ningún momento de mi parte salió blanquearlo. Es más, en ningún momento me sumó en nada a mí. Si estábamos viéndonos, si ella venía a mi casa y subía una historia, subía una foto; en ningún momento fue de mi parte y después me hace quedar como un boludo...”, sostuvo.
A pesar del enojo que expresó durante algunos tramos de la charla, Lucas intentó bajar el tono del conflicto y evitó profundizar en la polémica. “Sé que es una muy buena persona. Al igual que yo, somos dos buenas personas. Tal vez lo mediático ella lo sabe manejar un poco mejor que yo. Para mí es algo nuevo, pero básicamente eso. Lo que subí con la historia fue que no quiero hablar más del tema, para mí es un punto cerrado con el programa. No iba a hablar yo, pero me siguieron hablando y, de alguna manera, tengo que decir algo”.
Ante nuevas preguntas sobre el tema, el influencer volvió a insistir en su deseo de dar la situación por terminada. “No voy a entrar en eso. No seas malo. Te juro que con Eva está todo bien, no quiero hablar más. Es algo que no me está sumando en nada”.
También reconoció algunos detalles del vínculo que mantuvieron tiempo atrás. “Nos veíamos y a veces quedaban cosas, como pasa cuando te ves con alguien. Pero ya está, esto fue el año pasado, fue hace un montón. Tema cerrado para mí”.
Cuando le preguntaron si le dolieron las declaraciones de Anderson, Lucas respondió con franqueza. “Sí, obvio”. Sin embargo, aclaró que nunca imaginó una relación a largo plazo. “No lo veía viable tampoco, por la diferencia de vida, de etapas, de edad", concluyó.