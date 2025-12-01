El gesto de Evangelina Anderson y de Ian Lucas en sus redes que confirmaría su romance

Todo parece indicar que Evangelina Anderson dio vuelta de página a meses de haber terminado su matrimonio con Martín Demichelis , vínculo que se extendió durante casi veinte años y que atravesó distintas etapas tanto en la vida familiar como en la exposición pública.

La separación dio giro contundente en su vida y abrió el terreno para nuevas experiencias. En ese proceso, Evangelina eligió enfocarse en nuevos proyectos que marcaron una renovación laboral como su participación en Masterchef Celebrity (Telefe) que le dio una vidriera distinta y la ubicó en el centro de una conversación, pero no solo por su participación en la competencia.

De un momento a otro, el nombre de la exvedette quedó ligado a rumores que, según apuntan las redes, la relacionan con Ian Lucas, uno de sus compañeros del reality de cocina . Y, si bien ninguno lo confirmó nada de manera explícita, las señales públicas en sus redes despertaron curiosidad.

Todo comenzó cuando la modelo decidió responder a una sutil indirecta del influencer. Lo hizo desde su auto, a través de un video que subió a sus historias de Instagram. Evangelina miró a cámara con una sonrisa contenida y dejó sonar She Will Be Loved, el clásico de Maroon 5 .

La elección del tema despertó interpretaciones inmediatas, sobre todo por los versos que acompañaron la escena: “ No me importa pasar cada día en tu esquina bajo la lluvia torrencial . Busca a la chica de la sonrisa rota. Pregúntale si quiere quedarse un rato”. La canción se convirtió en el mensaje y reforzó la idea de que algo más sucede detrás de esa respuesta musical.

El posteo de Ian Lucas que alimentó los rumores de romance con Evangelina Anderson

La secuencia no se comprendió por completo hasta revisar lo que había hecho Ian un día antes. El influencer publicó una foto frente al espejo en sus historias de Instagram y la musicalizó con Mi refe, de Beéle y Ovy on the Drums.

Embed Qué JUSTO la canción que elige IAN LUCAS para su fotito... ¿Con esto ya podemos hablar de confirmación?



En NADA se viene el blanqueo con EVANGELINA ANDERSON #MasterChefCelebrityArgentina pic.twitter.com/4tslEGMXOt — Pretty Little Chismes (@plchismes) November 30, 2025

El estribillo parecía tener un destinatario directo: “Todo el mundo ya supone que tú y yo somos algo. Confirman en la calle que contigo es que salgo. Entonces, ¿pa’ qué mentirnos más? No sé pa’ qué seguir disimulando más”.

La combinación de ambos gestos generó una reacción inmediata en redes y multiplicó las especulaciones sobre un posible acercamiento fuera de las cocinas del programa.