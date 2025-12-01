Acusan a Wanda Nara de "bajar" a La Joaqui de la tapa de una famosa revista

La tensión entre Wanda Nara y La Joaqui volvió a ser noticia después de varias semanas de rumores que surgieron desde las grabaciones de MasterChef Celebrity , el ciclo de Telefe que las reúne en el mismo estudio. La versión tomó fuerza en redes y en distintos programas, aunque la cantante decidió desactivarla cada vez que la consultaron.

Ante las cámaras de Sálvese Quien Pueda (América TV), La Joaqui afirmó: “Yo soy polvorita, pero no hubo ningún cruce . Sí fue retriste que se fuera Valu porque no queríamos que se fuera, pero nos llevamos rebién entre todos. No no hay tal crisis”.

Pero la ausencia de Wanda en una reunión del elenco que La Joaqui organizó en su casa volvió a encender las sospechas . La juntada reunió a varios participantes del certamen, pero la conductora decidió no participar o no habría sido invitada, lo que alimentó la versión de un vínculo poco fluido entre ambas.

Wanda Nara reveló que tendrá un rol fundamental en las elecciones de este domingo.

La cantante evitó profundizar en el tema, mientras que la conductora mantuvo silencio y continuó con su rutina de trabajo. Sin embargo, en medio de este escenario, Ángel de Brito sumó un dato que reactivó la conversación.

Desde sus historias de Instagram, el conductor de LAM (América TV) escribió: “ Wanda bajó a La Joaqui de la tapa de personajes del año de Gente ”. El mensaje, que se viralizó en pocos minutos, instaló la idea de que el distanciamiento entre ambas excedería el plano del programa culinario y alcanzaría otros espacios del mundo del espectáculo.

La información surgió a solo un día del evento anual que la revista prepara para celebrar a las figuras destacadas del año. La gala tendrá lugar este martes 2 de diciembre en el Faena Art Center y coincidirá con el festejo por los 60 años de la publicación.

De Brito sobre Wanda Nara y La Joaqui

La expectativa por la presencia de artistas, conductores y deportistas siempre marca la previa, aunque esta vez el foco se desplazó hacia la supuesta maniobra que habría dejado afuera a una de las protagonistas del reality culinario.

La producción continúa con su cronograma habitual y evita intervenir en las especulaciones que se multiplican fuera del set. Por ahora, ni Wanda ni La Joaqui respondieron públicamente al mensaje que lanzó De Brito.