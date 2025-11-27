Valentina Cervantes fue tajante y expresó qué la diferencia de Wanda Nara

Valentina Cervantes sorprendió con su nivel en las cocinas de MasterChef , pero decidió retirarse para priorizar a su familia. Tras su renuncia, visitó el programa de Vero Lozano y habló con franqueza sobre su experiencia, sus emociones y el vínculo que mantuvo con Wanda Nara, uno de los temas más comentados durante su participación.

El inesperado romance entre dos participantes de MasterChef Celebrity: ella tiene 42 años y él, 26

Cervantes repasó su paso por el certamen y reconoció que su despedida no fue sencilla. Aseguró que la decisión respondió a un motivo personal que no podía postergar. Sus palabras reflejaron el impacto emocional del momento.

Al explicar cómo llegó a esa determinación, se sinceró: “Me cuesta un montón, pero que me tengo que ir de la competencia . Hasta acá llegué, porque mi familia me necesita y mis hijos, más que nada, quieren estar tanto con la mamá, que soy yo, y el papá juntos. Así que, por ese motivo, es el que hoy me voy”.

La tensión propia del reality también formó parte de su relato y, en especial, la relación con la conductora. Los rumores sobre supuestos roces con Wanda Nara circularon desde las primeras semanas, pero Cervantes aclaró cuál fue, para ella, el punto real de esa percepción.

“Creo que después, viendo los tapes, como que hay roces, pero creo que tenemos dos personalidades totalmente opuestas y capaz, eso es lo que genera... Pero yo no tengo ningún problema con ella”, afirmó en la entrevista.

Para graficar ese contraste, amplió: “La respeto como es, pero somos el yin y el yang. Porque ella capaz me decía algo, yo soy más tranquila, más relajada en todo”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telefe (@telefe)

Cervantes también habló del clima de exigencia del programa. Describió cómo influyen las intervenciones de la conductora en los momentos decisivos de cada gala, cuando el tiempo apremia y la concentración es clave.

“Pasa y tira cada pregunta que te querés matar en ese momento. Porque aparte viene cuando faltan cinco minutos, pasa y te pregunta algo y vos no es que tenés mala onda, pero querés terminar el plato”, relató.

Sin embargo, destacó que Wanda también tuvo gestos de apoyo, como en la preparación de la hamburguesa que llevaba la impronta de la conductora. “Cuando hicimos la hamburguesa, me ayudó ella porque era justo la hamburguesa de ella. Y me ayudó para ver cómo era bien la mayonesa, que a ella le gustaba que yo no sabía”.

La despedida de Valu Cervantes que emocionó a todos

En el estudio, ya fuera de la competencia, Cervantes dejó en claro que se marchó con agradecimiento. Contó que descubrió aptitudes que desconocía y que el certamen le permitió explorar una faceta nueva

“Me llevo un montón de tips, un montón de cosas, y yo también no sabía que me gustaba tanto ni que tampoco tenía tanto para dar acá en la competencia”, expresó con lágrimas.

Wanda Nara, por su parte, acompañó la despedida con palabras de apoyo y empatía. Le reconoció su desempeño y la alentó a volver si algún día lo desea. “Sé lo difícil que es a veces acompañar a un deportista, pero también la prioridad siempre la tiene la familia, y en este caso tus hijos que son tan chiquititos. La verdad que te pudimos conocer, sos una persona hermosa, y sé que la pasabas muy bien, que te divertiste, que te gustó estar acá”, despidió la conductora.

Embed - Así fue la renuncia y despedida de Valentina Cervantes en Masterchef Celebrity

Por su parte, Germán Martitegui dejó atrás su postura fría para dedicarle unas emotivas y significantes palabras a la participante, dejando en claro el gran desarrollo personal que tuvo durante su paso por la cocina de MasterChef.

“Fue una gran alegría conocerte. Desde el principio sentí que estabas dando un gran paso personal y fuiste creciendo. A mí me presentaron primero a la esposa de Enzo Fernández y ahora para todo el mundo sos Valu”, dijo Germán.

“Para nosotros Enzo es el esposo de Valu desde ahora. Te deseo lo mejor. Los hijos son la prioridad siempre y que empiecen felices el colegio con vos acompañando”, agregó.