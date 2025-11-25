25 de noviembre de 2025 - 15:31

El nuevo reemplazo de Maxi López en MasterChef Celebrity que pone en peligro su continuidad

El exfutbolista tiene que regresar a Suiza por el nacimiento de su hija y se conoció quién ocupará su lugar en el tiempo que no pueda grabar el programa.

Maxi López tendrá un nuevo reemplazo en Masterchef
El futuro de Maxi López en MasterChef Celebrity podría peligrar por un reemplazo que ya genera debate. Mientras el exfutbolista se prepara para ausentarse del certamen durante varias semanas, la producción tomó una decisión que promete sacudir la dinámica de la competencia: L-Gante ocupará su lugar en las próximas grabaciones.

La información salió a la luz en Intrusos, donde Paula Varela reveló que López tiene un viaje programado desde el 5 de diciembre hasta el 5 de enero. Esa ausencia de un mes completo lo dejará fuera del estudio justo en una etapa clave del reality.

La producción, frente a ese escenario, avanzó con un plan alternativo y convocó al cantante de cumbia 420 para que se incorpore en los primeros días de diciembre.

L-Gante será el reemplazo de Maxi López en MasterChef

El ingreso de L-Gante no pasa inadvertido y su participación en el programa divide opiniones y despierta curiosidad entre quienes siguen el programa. Para algunos, su presencia aportará caos y entretenimiento; para otros, representa un movimiento arriesgado en una competencia que ya alcanzó un ritmo propio.

Lo cierto es que la continuidad de Maxi López, una vez que regrese al país, todavía no tiene una respuesta clara. De hecho, nadie confirma si retomará la competencia cuando vuelva después del nacimiento de su hija.

Las fuentes internas sostienen que el retorno dependerá de su rendimiento y de las posibilidades reales que tenga de llegar a la final y quedarse con los 50 millones de pesos en juego. En otras palabras, su continuidad quedará atada a la etapa en la que se encuentre el certamen al momento de su regreso.

El movimiento también reaviva un dato que no pasó desapercibido: Wanda Nara, conductora del ciclo, cambia un ex por otro, lo que suma un condimento extra a la situación.

Mientras tanto, L-Gante ya tiene fecha para aparecer en pantalla y ocupará el lugar de López en uno de los momentos más exigentes del reality. Su incorporación podría alterar la competencia y obligar a los participantes a adaptarse a una energía distinta dentro de la cocina.

L-Gante
L-Gante habló de la nueva vida de Wanda Nara.

