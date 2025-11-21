María Eugenia Tobal habló su participación en MasterChef y fue contundente

En medio de los rumores de una supuesta renuncia , la conductora María Eugenia Tobal utilizó sus redes sociales para desmentir, de manera elegante, las versiones que circularon en los últimos días sobre su supuesta “despedida” de MasterChef Celebrity .

La actriz compartió un video grabado en las afueras de los estudios de grabación de Telefe, donde se la ve visiblemente emocionada por el capítulo emitido el jueves por la noche y hablando de su continuidad en el proyecto.

En el video que publicó en sus historias de Instagram , la rubia se dirige a sus seguidores con un mensaje de agradecimiento por los mensajes que recibió por la presencia de Emma, su hija, en el reality culinario.

“Bueno, vine a grabar el programa. Quiero agradecer los mensajes hermosos que recibimos por el programa…”, comentó previo a encontrarse con Evangelina Anderson, otra de las participantes del ciclo de Telefe.

Me parece a mi o a Paula Varela le pasaron mal la información ayer. Eugenia Tobal hoy en la grabación de Masterchef Celebrity #EugeniaTobal #MasterchefCelebrity pic.twitter.com/COnKAjxGVq

Casi de manera repetitiva, la actriz dejó en claro que se encuentra presente en las grabaciones, a diferencia de la versión de que ayer se encontraba grabando “su despedida”.

“Bueno, estamos grabando. Así que gracias por todos los mensajes hermosos que me mandaron por Emita. Zarpado como estuvo. Ay, me emocionó muchísimo”, reconoció y agregó: “Estoy re llorona, re maricona. Pero bueno, acá seguimos. Besos”.

Según recordó Agencia Noticias Argentinas, el panelista de DDM, Guido Záffora había informado en el día de ayer que Tobal estaba grabando su despedida tras una renuncia voluntaria por un supuesto cruce con el chef Germán Martitegui.