Marcelo Tinelli ya tiene reemplazante en su programa de streaming: las redes explotaron

La renuncia de Marcelo Tinelli a Estamos de Paso, luego de dos semanas en las que José María Listorti lo cubrió de forma íntegra, generó un vacío inmediato en la programación del streaming Carnaval y alteró el orden previsto para ese horario. El movimiento dejó expuesta la fragilidad del esquema que el canal había armado alrededor de su figura.

Marcelo Tinelli.jpg La decisión de reemplazar a Marcelo Tinelli El contexto que rodeó la decisión mostró que la elección del reemplazo no respondió únicamente a cuestiones operativas. Marina Calabró explicó en Lape Club Social que la designación de Rial contenía capas de lectura vinculadas a la historia reciente del canal y al desplazamiento inicial que él había sufrido.

Carnaval Stream tiene como programa estelar "Cónclave", con Viviana Canosa, Jorge Rial, Fabián Doman y Alejandro Fantino Carnaval Stream tiene como programa estelar "Cónclave", con Viviana Canosa, Jorge Rial, Fabián Doman y Alejandro Fantino Captura Tinelli había asumido un espacio que antes pertenecía a Revueltos, el programa de Rial y Viviana Canosa que se emitía los miércoles a las 20. La situación generó ruido interno y sumó tensión entre los protagonistas. Para Calabró, la resolución final devolvió la estructura a su configuración original y marcó un gesto de autonomía por parte de Rial frente a la salida del exconductor de ShowMatch.

Las palabras de sus colegas Las declaraciones de quienes siguieron el conflicto permitieron reconstruir la dimensión simbólica del movimiento. Calabró ironizó sobre el reemplazante al decir: “Al que habían corrido por Marce, es JR, por supuesto”. Más adelante profundizó en la lectura del regreso: “Rial se salió con la suya. Vuelve a su horario y es como decirle a los dueños de Carnaval: ‘¿Vieron que este no iba a durar nada?’”.

