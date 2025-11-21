Marcelo Tinelli ya tiene reemplazante en su programa de streaming: las redes explotaron

El contexto que rodeó la decisión mostró que la elección del reemplazo no respondió únicamente a cuestiones operativas. Marina Calabró explicó en Lape Club Social que la designación de Rial contenía capas de lectura vinculadas a la historia reciente del canal y al desplazamiento inicial que él había sufrido.
Tinelli había asumido un espacio que antes pertenecía a Revueltos, el programa de Rial y Viviana Canosa que se emitía los miércoles a las 20. La situación generó ruido interno y sumó tensión entre los protagonistas. Para Calabró, la resolución final devolvió la estructura a su configuración original y marcó un gesto de autonomía por parte de Rial frente a la salida del exconductor de ShowMatch.
Las palabras de sus colegas
Las declaraciones de quienes siguieron el conflicto permitieron reconstruir la dimensión simbólica del movimiento. Calabró ironizó sobre el reemplazante al decir: “Al que habían corrido por Marce, es JR, por supuesto”. Más adelante profundizó en la lectura del regreso: “Rial se salió con la suya. Vuelve a su horario y es como decirle a los dueños de Carnaval: ‘¿Vieron que este no iba a durar nada?’”.
También expuso dudas sobre la versión oficial del levantamiento del ciclo de Tinelli: “A mí lo que me dicen en Carnaval es que Marce la contó cambiada. Le preguntaron: ‘¿Volvés o no volvés? Porque el proyecto nos interesa con vos. Si no estás, lo discontinuamos’ y como no sabía cuándo iba a regresar, se terminó”.
La grilla, mientras tanto, sufrió un reacomodamiento inmediato. Tinelli había tenido presencia en los bloques del martes y miércoles, pero la salida precipitó el retorno de Rial y Canosa a la franja de mitad de semana. La Agencia Noticias Argentinas explicó que la continuidad del ciclo dependía de la disponibilidad del conductor, un punto que él no pudo garantizar. En esa línea, Calabró remarcó que el levantamiento no fue producto de un final pactado, sino de la imposibilidad de sostener el proyecto sin la presencia estable de Tinelli.