Una nueva pelea: Paula Robles cruzó a Marcelo Tinelli luego de que amenazaran a su hija

La denuncia por una amenaza de muerte dirigida a Juana Tinelli inició una investigación judicial que mantiene en vilo al mundo del espectáculo. Marcelo Tinelli intervino de inmediato tras recibir el mensaje urgente de su hija. Juana lo contactó en estado de angustia, por lo que decidió presentarse ante el fiscal para detallar lo ocurrido.
La situación se agravó cuando Marcelo se presentó ante el fiscal Federico Taramelli y relató con precisión el punto de partida del conflicto. Expuso que Juana le había mandado un mensaje en el que expresó “necesito hablar urgente con vos”, una frase que lo llevó a llamarla de inmediato.
Allí la joven afirmó: “Me acaban de amenazar”. Ese tramo, reproducido dentro del expediente, delineó el eje de la denuncia y justificó la urgencia con la que se activaron los procedimientos. La causa avanzó con la lectura detallada del material reunido y con los primeros intentos por verificar comunicaciones, dispositivos y registros técnicos que aportaran sustento empírico.
La reconstrucción presentada en el programa Tarde o Temprano sumó otro tramo relevante del expediente. Allí se leyó: “Ella le dice el nombre de la persona que le acaba de amenazar, pero Marcelo le dijo que hacía mucho que no tenía contacto con esta persona. Como Juana estaba llorando, muy nerviosa, él le dijo tranquilízate”.
El material también dejó ver las dificultades iniciales para respaldar técnicamente la denuncia, dado que aún no se logró peritar el celular de Juana ni comprobar la entrada de la llamada mediante el análisis de antenas. Esa ausencia de verificación técnica sostiene un vacío que la fiscalía intenta resolver mientras define próximos pasos.
El fuerte cruce con Paula Robles
Las tensiones aumentaron cuando apareció Paula Robles. Según la lectura que hizo Fernanda Iglesias en el programa Tarde o Temprano, la secuencia se alteró cuando Juana, llorando y con evidente nerviosismo, le contó a su padre lo que había pasado.
Marcelo aseguró que intentó calmarla, gesto que generó la reacción inmediata de Robles. Según quedó asentado, Paula tomó el teléfono y lanzó: “¿¡Cómo le vas a decir que se tranquilice a una persona que acaban de amenazar!?”. Tinelli respondió pidiendo hablar otra vez con su hija, pero encontró un clima todavía más áspero.