Una nueva pelea: Paula Robles cruzó a Marcelo Tinelli luego de que amenazaran a su hija

Marcelo Tinelli decidió presentar su testimonio como testigo luego de la grave amenaza que recibió su hija.

La denuncia por una amenaza de muerte dirigida a Juana Tinelli inició una investigación judicial que mantiene en vilo al mundo del espectáculo. Marcelo Tinelli intervino de inmediato tras recibir el mensaje urgente de su hija. Juana lo contactó en estado de angustia, por lo que decidió presentarse ante el fiscal para detallar lo ocurrido.

Marcelo Tinelli Marcelo Tinelli tendrá un programa de streaming lleno de actualidad y humor. Web Las amenazas a Juana Tinelli La situación se agravó cuando Marcelo se presentó ante el fiscal Federico Taramelli y relató con precisión el punto de partida del conflicto. Expuso que Juana le había mandado un mensaje en el que expresó “necesito hablar urgente con vos”, una frase que lo llevó a llamarla de inmediato.

Allí la joven afirmó: “Me acaban de amenazar”. Ese tramo, reproducido dentro del expediente, delineó el eje de la denuncia y justificó la urgencia con la que se activaron los procedimientos. La causa avanzó con la lectura detallada del material reunido y con los primeros intentos por verificar comunicaciones, dispositivos y registros técnicos que aportaran sustento empírico.

Juana Tinelli Juana Tinelli La reconstrucción presentada en el programa Tarde o Temprano sumó otro tramo relevante del expediente. Allí se leyó: “Ella le dice el nombre de la persona que le acaba de amenazar, pero Marcelo le dijo que hacía mucho que no tenía contacto con esta persona. Como Juana estaba llorando, muy nerviosa, él le dijo tranquilízate”.

Embed Exclusivo en #TardeOTemprano. La declaración de Marcelo Tinelli ante la Justicia por la denuncia de Juanita.#lovieneltrece pic.twitter.com/xomGaP7oPr — eltrece (@eltreceoficial) November 20, 2025 El material también dejó ver las dificultades iniciales para respaldar técnicamente la denuncia, dado que aún no se logró peritar el celular de Juana ni comprobar la entrada de la llamada mediante el análisis de antenas. Esa ausencia de verificación técnica sostiene un vacío que la fiscalía intenta resolver mientras define próximos pasos.