Los dos hombres con los que Cande Tinelli viviría un romance y el "sabio" consejo de Moria Casán

La hija de Marcelo Tinelli mantendría un vínculo doble con dos politas famosos y Moria Casán no lo dudó y le dio un consejo para esta situación.

Cande Tinelli
La vida sentimental de Cande Tinelli volvió a ocupar espacio en la televisión con un condimento que mezcló información, humor y la impronta inconfundible de Moria Casán. La discusión sobre los nuevos vínculos de la hija de Marcelo Tinelli tomó fuerza en La Mañana con Moria (El Trece) y dio paso a un momento tan inesperado como desopilante.

El periodista Gustavo Méndez fue quien instaló la versión más concreta sobre el presente afectivo de Cande. Con tono firme aseguró: “Cande hace dos meses que se está viendo con Juan Martín Zubía”, en referencia al joven polista de Sol de Agosto, de 27 años, que ya se ganó un lugar destacado en el circuito.

Méndez completó el perfil del deportista al recordar su relación pasada: “Es el ex de Mía Cambiaso, la hija de Adolfo Cambiaso, el Maradona del polo, y María Vázquez”. El dato provocó sorpresa entre los presentes por el peso de los apellidos involucrados.

juan Martín Zubía

El otro hombre con el que se estaría vinculando Cande Tinelli

La conversación avanzó con más revelaciones del panelista, que trazó otro posible rumbo en la agenda romántica de Candelaria. “Candelaria Tinelli se fue más de dos veces de Tequila con Facundo Pieres, el ex de Zaira Nara”, afirmó, aludiendo a uno de los jugadores más reconocidos de Ellerstina-Chapaleufú. La frase generó un revuelo inmediato y abrió la puerta para que Moria hiciera lo suyo.

Facundo Pieres
El ex de Zaira Nara mantendría un romance con una famosa modelo.

El ex de Zaira Nara mantendría un romance con una famosa modelo.

Con un gesto teatral, tomó un preservativo que tenía a mano y lanzó una advertencia directa, envuelta en humor filoso: “A usar preservativo, que Tinelli se muere y llega aquí a la casa de la chica”.

Las risas se apoderaron del estudio y dieron pie a una escena que reflejó el clima distendido del programa. Mientras en la mesa se mencionaba que Pieres, además, estaría vinculado con la actriz Gabriela Sari y evaluaba recomponer su relación con Zaira Nara, Moria pidió más preservativos y coronó la secuencia mirando a cámara con su estilo inconfundible: “Arreéglense entre ustedes”.

