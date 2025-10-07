Quién es la actriz que conquistó a Facundo Pieres, el ex de Zaira Nara

Este lunes, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre sorprendió al confirmar con quién está saliendo el polista Facundo Pieres, expareja de Zaira Nara . "Tuvo novia famosas"; "Tiene hijos"; "Es polista"; "Ella es actriz, es cero mediática, es talentosa"; "Ella trabaja desde muy chica", lanzó la conductora en tono enigmático.

Las redes no perdonaron el descontrolado show de Javier Milei: críticas y memes

Así fue el show completo de Milei: un presidente devenido en rocsktar que le cantó al núcleo duro

Luego, detalló cómo comenzó el vínculo entre ambos. "Se conocieron en Gardiner, se miraron. Se miraron toda la noche", reveló. "Llegó a la casa, ella le clavó un like, no se seguían, y él le empezó a hablar por mensajes, hasta que se encontraron en Tequila", sumó, describiendo el inicio de una historia que ya lleva varias semanas.

Según Yanina, la pareja intenta mantener el bajo perfil : "Disimulan. Van a los mismos lugares, entran por separado, se van por separado y pernoctan en un departamento que él tiene".

Minutos antes de cerrar el programa, Latorre finalmente dio el nombre: "El señor Pieres, ex de Zaira Nara, está con Gabriela Sari ". La actriz es madre de Donna, fruto de su anterior relación con el periodista Darian "Rulo" Schijman.

" Las amigas de ella, no sé si lo odian a Rulo, pero están encantadas. No se le conoció nada en todo el año desde que se separó", remarcó Yanina, y agregó: "Están saliendo hace tres semanas", confirmando que el romance está en marcha y que ya genera comentarios en su entorno.

Gabriela Sari El ex de Zaira Nara mantendría un romance con la famosa modelo. web

Cuándo se separaron Zaira Nara y Facundo Pieres

Zaira Nara inició su vínculo sentimental con Pieres en 2022, luego de poner punto final a su relación con Jakob von Plessen, padre de sus hijos. Aunque optaron por mantener la privacidad, no tardaron en aparecer juntos en distintos eventos y escapadas, lo que hizo evidente que el romance avanzaba con fuerza.

Con el paso del tiempo, se posicionaron como una de las parejas más seguidas tanto en el mundo del espectáculo como en el ambiente del polo. Entre los meses de abril y junio de 2025, la historia llegó a su cierre. El 30 de junio, Zaira confirmó públicamente que ya estaba separada “hace un tiempo”.

Facundo Pieres El ex de Zaira Nara mantendría un romance con una famosa modelo. web

Tras la ruptura, ambos eligieron transitar el proceso con bajo perfil, sin generar controversias ni dar detalles sobre las razones del distanciamiento. Zaira, por su parte, remarcó que conserva un vínculo amable con los familiares de su ex, dejando en claro que la relación terminó en buenos términos.