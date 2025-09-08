Quién es el famoso con el que Zaira Nara mantendría un fogoso romance

La modelo celebró su cumpleaños con una fiesta especial y se la vio muy cerca de un famoso, con quien mantendría una relación amorosa.

Zaira Nara celebró su cumpleaños el fin de semana y una de las presencias que más llamó la atención fue la del actor Vico D’Alessandro. La modelo, que se separó hace poco del polista Facundo Pieres, compartió parte de su festejo en redes sociales y no ocultó la compañía, con quien se la vincula desde hace semanas.

En Intrusos aseguraron que entre ellos existe un vínculo amoroso y que la relación habría tenido un capítulo particular durante la fiesta. “Es terrible, pero lo voy a decir porque esto es amor", dijo Karina Iavícoli en el programa.

"Franco Masini, que sabe de este romance, ayudó a despistar en un momento porque es tal la pasión que hay entre Vico y Zaira que lo habrían hecho en el baño el día de la fiesta”, relató la periodista.

Zaira Nara aseguró que está soltera Pese a estos rumores, Zaira aclaró a la prensa que está soltera y que disfruta de esta etapa de su vida sin compromisos. Sin embargo, no dejó de alimentar las versiones al publicar una foto junto a D'Alessandro en la que colocó un corazón rojo, un gesto que muchos interpretaron como una señal de que la relación va más allá de la amistad.

La modelo y el actor habrían decidido retirarse juntos del boliche en el que se realizó el festejo. Según trascendió, la idea de mantener la relación en reserva sería de Zaira, mientras que a Victorio no le incomodaría hacerla pública.