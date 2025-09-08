La película india de terror mitológico que aterroriza a todos en Netflix y dura más de 2 horas

Una producción india , producida en Bollywoood, causa gritos de miedo entre los usuarios de Netflix . Se trata de una película de terror mitológico que mezcla rituales ancestrales, demonios y sacrificios humanos, enmarcado en la tradición cultural del país.

“Maa”, el filme que dura más de dos horas combina el suspenso clásico del género con la fuerza de la espiritualidad hindú, donde la figura de una diosa adquiere un rol central. Se estrenó en cines en junio de 2025 y ahora se consolida en la plataforma de streaming entre lo más visto de habla no inglesa.

La trama sigue a una madre que, tras perder a su esposo en circunstancias sobrenaturales, viaja con su hija a la aldea ancestral de él. Allí se topan con una maldición ligada a un árbol embrujado y a un demonio llamado daitya, que busca apoderarse de las niñas del pueblo. El viaje se convierte en una lucha desesperada por la supervivencia, con giros que ponen a prueba los límites del amor y el sacrificio.

Con rituales oscuros, maldiciones familiares y una protagonista femenina que encarna el poder de Kali para enfrentar al mal, esta propuesta india demuestra que el género sigue reinventándose y encontrando nuevos públicos en todo el mundo.

"Maa", dirigida por Vishal Furia y protagonizada por Kajol, Ronit Roy, Indraneil Sengupta y Kherin Sharma, es un spin-off de “Shaitaan”, película de 2024 ambientada en el mismo universo de terror.

“Shaitaan” sigue a una familia en lo que parecía una escapada perfecta pero que rápidamente se transforma en una pesadilla cuando un ente siniestro toma el control de su hija adolescente.

Quién es Kali, la diosa hindú

En la mitología hindú, Kali es una de las diosas más poderosas y temidas, pero también venerada como una madre protectora. Representa la destrucción del mal y la ignorancia, a la vez que encarna la fuerza femenina absoluta (Shakti). Su imagen impacta: piel azul oscura, lengua sobresaliente, collar de calaveras y múltiples brazos que sostienen armas. Aunque su apariencia pueda parecer aterradora, para millones de devotos simboliza la liberación y la protección frente a las fuerzas demoníacas.

Kali, la diosa hindú Kali, la diosa hindú. gentileza

El culto a esta diosa tiene especial arraigo en Bengala Occidental, donde cada año se celebra la Kali Puja, una festividad en la que se encienden lámparas, se realizan ofrendas y se pide su intervención para vencer las adversidades. En la cultura popular, su figura aparece con frecuencia en el cine y la literatura como un ícono de lucha entre la vida y la muerte. Esta referencia espiritual le aporta a la película un trasfondo simbólico que conecta el terror con antiguas creencias sagradas de la India.