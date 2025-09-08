8 de septiembre de 2025 - 13:45

La película india de terror mitológico que aterroriza a todos en Netflix y dura más de 2 horas

El filme es el spin-off de otro éxito del género de miedo de Bollywood. Vínculos familiares, demonios y posesiones son sus principales aditivos.

La película de terror de Netflix que tiene a todos a los gritos.

La película de terror de Netflix que tiene a todos a los gritos.

Una producción india, producida en Bollywoood, causa gritos de miedo entre los usuarios de Netflix. Se trata de una película de terror mitológico que mezcla rituales ancestrales, demonios y sacrificios humanos, enmarcado en la tradición cultural del país.

¿De qué se trata “Maa”?

La trama sigue a una madre que, tras perder a su esposo en circunstancias sobrenaturales, viaja con su hija a la aldea ancestral de él. Allí se topan con una maldición ligada a un árbol embrujado y a un demonio llamado daitya, que busca apoderarse de las niñas del pueblo. El viaje se convierte en una lucha desesperada por la supervivencia, con giros que ponen a prueba los límites del amor y el sacrificio.

Embed - Maa | Official Trailer | Kajol, Ronit Roy, Kherin Sharma | Netflix India

Con rituales oscuros, maldiciones familiares y una protagonista femenina que encarna el poder de Kali para enfrentar al mal, esta propuesta india demuestra que el género sigue reinventándose y encontrando nuevos públicos en todo el mundo.

"Maa" es el spin-off de otra película de terror

"Maa", dirigida por Vishal Furia y protagonizada por Kajol, Ronit Roy, Indraneil Sengupta y Kherin Sharma, es un spin-off de “Shaitaan”, película de 2024 ambientada en el mismo universo de terror.

Embed - Shaitaan | Official Trailer | Ajay Devgan, R Madhavan | Netflix India

“Shaitaan” sigue a una familia en lo que parecía una escapada perfecta pero que rápidamente se transforma en una pesadilla cuando un ente siniestro toma el control de su hija adolescente.

Quién es Kali, la diosa hindú

En la mitología hindú, Kali es una de las diosas más poderosas y temidas, pero también venerada como una madre protectora. Representa la destrucción del mal y la ignorancia, a la vez que encarna la fuerza femenina absoluta (Shakti). Su imagen impacta: piel azul oscura, lengua sobresaliente, collar de calaveras y múltiples brazos que sostienen armas. Aunque su apariencia pueda parecer aterradora, para millones de devotos simboliza la liberación y la protección frente a las fuerzas demoníacas.

Kali, la diosa hindú
Kali, la diosa hindú.

Kali, la diosa hindú.

El culto a esta diosa tiene especial arraigo en Bengala Occidental, donde cada año se celebra la Kali Puja, una festividad en la que se encienden lámparas, se realizan ofrendas y se pide su intervención para vencer las adversidades. En la cultura popular, su figura aparece con frecuencia en el cine y la literatura como un ícono de lucha entre la vida y la muerte. Esta referencia espiritual le aporta a la película un trasfondo simbólico que conecta el terror con antiguas creencias sagradas de la India.

