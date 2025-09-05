La película de vikingos con Anya Taylor-Joy que llegó a Netflix y nadie quiere perderse

La producción, del mismo director de "La bruja", promete venganza, paisajes nórdicos y un reparto destacado de Hollywood.

Con una duración de 2 horas y 17 minutos, esta épica historia de vikingos transporta al espectador a un mundo de batallas, traiciones y venganza. El filme se convirtió en una de las producciones más vistas de Netflix y está dando de qué hablar entre los suscriptores y que tiene entre sus protagonistas a Nicole Kidman y Anya Taylor-Joy.

Se trata de “El hombre del norte” (The Northman), dirigida por Robert Eggers quien ya trabajó con Anya en La Bruja. La protagoniza Alexander Skarsgård quien encarna a un joven príncipe vikingo. El filme, que transporta a los espectadores a la Islandia del siglo X con una trama épica, tuvo su estreno en cines el 21 de abril de 2022 y ahora llega a la plataforma de streaming.

De qué trata “El hombre del norte” La película sigue la historia de Amleth, un joven príncipe vikingo que presencia el asesinato de su padre a manos de su propio tío. Obligado a huir, crece con un único propósito: regresar para vengar la muerte de su padre, rescatar a su madre que quedó secuestrada y recuperar el trono que le fue arrebatado. Dos décadas después emprende el camino del héroe, o el vikingo.

Ambientada en la Islandia del siglo X, la trama combina violencia, rituales ancestrales y elementos místicos de la cultura nórdica.

"El hombre del norte", película en Netflix con gran elenco En el elenco de “El hombre del norte” destacan grandes figuras de Hollywood. Ethan Hawke se puso en la piel del Rey Horwendil y Nicole Kidman interpretó a la Reina Gudrun, los padres del protagonista.