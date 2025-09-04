4 de septiembre de 2025 - 14:49

El inquietante y oscuro documental de Netflix sobre acoso escolar y un final impactante

La producción, basada en un caso real de Estados Unidos, cuenta como una pareja de adolescentes recibía mensajes de odio y sexo explícito para que se separen.

El documental de Netflix sobre acoso escolar que sorprendió a todos.

El documental de Netflix sobre acoso escolar que sorprendió a todos.

La producción de una hora y media está entre lo más visto en 30 países dentro de la plataforma de streaming. “Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar” relata un caso que ocurrió entre 2020 y 2022 en Estados Unidos e involucró al FBI.

Una joven y su novio recibían hasta 45 mensajes vulgares e intimidantes a diario. La gran pregunta: ¿Quién los envía y por qué?

Lauryn Licari y Owen McKenny los jóvenes acosados.
Lauryn Licari y Owen McKenny los jóvenes acosados.

Lauryn Licari y Owen McKenny los jóvenes acosados.

Desde amenazas a incitaciones al suicidio

En los primeros capítulos del documental, el misterio central es descubrir quién estaba detrás del acoso que durante casi dos años sufrió una joven pareja del Beal City High School, una escuela secundaria de Míchigan.

El acosador llenaba a Lauryn Licari y Owen McKenny con decenas de mensajes diarios, utilizando distintos números para no ser identificado. Sus mensajes combinaban insultos con un tono casi académico, y dejaban en evidencia conocimientos avanzados de informática.

Su objetivo parecía ser romper la relación: Lauryn recibía mensajes que la hacían sentir insegura sobre su cuerpo y que describían supuestas infidelidades de Owen con detalles sexuales. El joven, por su parte, era manipulado para distanciarse de su novia mediante comentarios negativos sobre ella.

Con el tiempo, las agresiones se volvieron más graves. Lauryn recibió amenazas directas e incitaciones a lastimarse. Cuando Owen inició una nueva relación, el acosador continuó hostigándolo, enviando mensajes de contenido sexual explícito incluso a la familia del joven, mostrando un patrón persistente y perturbador.

La solución, el FBI

Cansados de los hostigamientos y sin posibilidad de solución por parte de la escuela y de la policía local fue cuando entró en acción el FBI y se desenmascaró a él, o la, verdadera culpale. La respuesta es sorprendente.

