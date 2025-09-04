4 de septiembre de 2025 - 17:08

General Alvear lanzó su Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino y sorprendió con la grilla

Natalie Pérez, Estelares y Los Caligaris son solo algunos de los artistas que actuarán en los tres escenarios del festival mendocino, que celebrará su primera edición el 27 de septiembre en General Alvear.

image
Los Andes | Daniel Arias Fuenzalida
Por Daniel Arias Fuenzalida

El próximo 27 de septiembre, General Alvear será sede de la primera edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, una propuesta que busca instalarse en el calendario cultural de la provincia como uno de los grandes encuentros de música, gastronomía y turismo.

Leé además

lisandro aristimuno vuelve al arena maipu en formato trio: siempre me atrajo jugar con la musica y explorar nuevas sonoridades

Lisandro Aristimuño vuelve al Arena Maipú en formato trío: "Siempre me atrajo jugar con la música y explorar nuevas sonoridades"

Por Carina Bruzzone
alejandro lerner: la musica como memoria, presente y refugio

Alejandro Lerner: la música como memoria, presente y refugio

Por Ariel Búmbalo

La cita será en el Predio Ferial de Ruta 188 y Calle 7, donde habitualmente se celebra la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas. El formato estará a la altura de los grandes festivales del país, con tres escenarios funcionando en simultáneo, libre circulación por todo el predio, un amplio sector de cervezas artesanales e industriales, food trucks con propuestas variadas, además de muestras culturales y actividades interactivas pensadas para todas las edades.

image

Quiénes actuarán en el festival

Uno de los platos fuertes será la grilla artística, que reunirá a figuras de renombre nacional. Entre los nombres confirmados se encuentran Los Caligaris, Estelares, Guasones, Natalie Pérez, Los Tipitos, Manu Martínez, El Plan de la Mariposa, Gauchito Club, Kratevas, Rockandbeer, El Desquite de Tomasa, Al.Ve.Arr, Echarenmano, Camila Pérez, Satiro Jeek, Texturizados y Juanpi Cañada. Una combinación de rock, pop y fusiones que promete un show de gran potencia.

image

El festival se desarrollará en una única jornada, desde las 14 y hasta entrada la madrugada. La organización espera una convocatoria masiva, con público no solo de Mendoza sino también de provincias vecinas. Por eso, el municipio ya trabaja junto al sector turístico para garantizar alojamiento, gastronomía y servicios complementarios, con el objetivo de que la experiencia sea completa y atractiva para quienes viajen a la región.

Las entradas tienen un valor promocional de $35.000 y se pueden adquirir en Vinilo Group (Dean Funes 50, San Rafael) o a través de Ticketek. Además, se anunciaron promociones bancarias para facilitar la compra anticipada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

malon llega a mendoza con un show de alto voltaje: donde comprar las entradas

Malón llega a Mendoza con un show de alto voltaje: dónde comprar las entradas

Por Redacción Espectáculos
el plan de la mariposa dara un show este jueves: la correntada de rock pasa por mendoza

El Plan de la Mariposa dará un show este jueves: la "Correntada" de rock pasa por Mendoza

Por Redacción Espectáculos
Los comerciantes de General Alvear informarán a los consumidores cuánto pagan de tasas municipales

General Alvear es el primer municipio que mostrará el impacto de las tasas municipales

Por Sandra Conte
El documental de HBO Max, cuenta con la participación de Rircardo Darín y Gastón Pauls entre otros actores de sus películas.

HBO Max presenta un documental sobre cómo se hicieron dos películas emblemáticas del cine argentino

Por Redacción Espectáculos