General Alvear lanzó su Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino y sorprendió con la grilla

Natalie Pérez, Estelares y Los Caligaris son solo algunos de los artistas que actuarán en los tres escenarios del festival mendocino, que celebrará su primera edición el 27 de septiembre en General Alvear.

El próximo 27 de septiembre, General Alvear será sede de la primera edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, una propuesta que busca instalarse en el calendario cultural de la provincia como uno de los grandes encuentros de música, gastronomía y turismo.

La cita será en el Predio Ferial de Ruta 188 y Calle 7, donde habitualmente se celebra la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas. El formato estará a la altura de los grandes festivales del país, con tres escenarios funcionando en simultáneo, libre circulación por todo el predio, un amplio sector de cervezas artesanales e industriales, food trucks con propuestas variadas, además de muestras culturales y actividades interactivas pensadas para todas las edades.

image Quiénes actuarán en el festival Uno de los platos fuertes será la grilla artística, que reunirá a figuras de renombre nacional. Entre los nombres confirmados se encuentran Los Caligaris, Estelares, Guasones, Natalie Pérez, Los Tipitos, Manu Martínez, El Plan de la Mariposa, Gauchito Club, Kratevas, Rockandbeer, El Desquite de Tomasa, Al.Ve.Arr, Echarenmano, Camila Pérez, Satiro Jeek, Texturizados y Juanpi Cañada. Una combinación de rock, pop y fusiones que promete un show de gran potencia.

image El festival se desarrollará en una única jornada, desde las 14 y hasta entrada la madrugada. La organización espera una convocatoria masiva, con público no solo de Mendoza sino también de provincias vecinas. Por eso, el municipio ya trabaja junto al sector turístico para garantizar alojamiento, gastronomía y servicios complementarios, con el objetivo de que la experiencia sea completa y atractiva para quienes viajen a la región.