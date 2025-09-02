Alejandro Lerner: la música como memoria, presente y refugio

En la memoria de varias generaciones argentinas hay melodías que funcionan como cápsulas de tiempo. Son canciones que se escucharon en la radio, que acompañaron viajes familiares, que se cantaron en fogones o que sirvieron de consuelo en momentos difíciles. Muchas de ellas llevan la firma de Alejandro Lerner, uno de los compositores más prolíficos e influyentes de la música en español.

El domingo 7 de septiembre, a las 21 hs, Lerner volverá a Mendoza con un concierto en el Arena Maipú Teatro (Entradas en Ticketek.com.ar y boletería del Arena), dentro de su gira La Banda Sonora de Tu Vida. El título no es casual: se trata de un recorrido por los clásicos que lo convirtieron en referente —Todo a pulmón, Volver a empezar, Juntos para siempre—, combinado con estrenos de un nuevo álbum en preparación.

“Es un nexo, un puente”, dice Lerner. “No sé cuántos artistas de hoy van a poder decir que tienen 10, 20, 30 o 40 años de canciones. Este encuentro es un viaje por esos momentos que compartimos con la gente, porque esas canciones fueron la banda sonora de cada etapa de su vida. Eso para mí es un privilegio enorme”.

En 2024, Lerner vivió uno de los años más intensos de su trayectoria: más de 80 shows con localidades agotadas en Argentina, España y Estados Unidos, además de un hito que lo marcó profundamente: el Latin Grammy a la Excelencia Musical, otorgado por la Academia Latina de la Grabación.

“Fue en noviembre del año pasado”, recuerda. “Es un premio a la trayectoria, el Lifetime Achievement Award. Lo reciben artistas que ya tenemos muchas millas recorridas, tratando de mantener una calidad artística y también personal. Para mí fue un impulso espectacular, un empujón para 40 años más, si Dios quiere”.

La distinción lo encontró en plena actividad creativa. En los últimos dos años grabó colaboraciones con figuras de diferentes géneros, desde Roger King hasta Ulises Bueno, El Polaco y La Konga. Una de las más celebradas fue la versión de Volver a empezar junto a Los Ángeles Azules, agrupación mexicana con la que coincidió en Miami cuando ambos recibieron la Excelencia Musical.

“Fue parte de un proyecto muy ecléctico”, explica Lerner. “Al principio las propuestas venían de mi compañía discográfica, pero después empezaron a llegar de los propios artistas. Querían conocerme, compartir. Eso me dio una energía muy linda”.

AlejandroLernerVivo (13)

El nuevo álbum

Más allá de la gira, Lerner trabaja en un nuevo disco de estudio. El proceso, confiesa, es lento y exigente: “Tengo un montón de canciones, pero con la vara que me pongo, hasta que elijo las que más me gustan me tomo mucho tiempo”.

Varias de esas composiciones nacieron durante la pandemia. “Era mi ventana hacia la libertad. Me sentaba a escribir y eso me salvaba. Algunas canciones documentan ese encuentro, esa etapa tan difícil”, cuenta.

El desafío ahora es encontrar espacio en medio de una agenda intensa: “Hoy tengo giras por Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Argentina. Y además soy papá. La energía hay que repartirla entre todo eso. Entonces el disco se va cocinando a fuego lento”.

“Todo a pulmón”: filosofía de vida

Hablar de Lerner es hablar de Todo a pulmón, la canción que se convirtió en bandera de lucha y resiliencia desde los años 80 hasta hoy. La frase también sintetiza su forma de entender la carrera artística.

“En esta profesión, si no creés que es todo a pulmón siempre, te vas a quedar”, reflexiona. “Es como andar en bicicleta: si dejás de pedalear, la bicicleta se cae. Yo lo entendí desde chico, cuando trabajaba de músico y después cuando me convertí en artista. Si uno deja de ponerle amor, corazón y voluntad para seguir aprendiendo, las herramientas se oxidan”.

Una mirada a las nuevas generaciones

En el presente, una camada de jóvenes artistas argentinos conquistó escenarios globales. Lerner sigue de cerca ese fenómeno y lo valora: “Hubo una generación nueva que logró un desarrollo mundial. Duki, Wos, Tini, Trueno, Nicky Nicole, Paco Amoroso con Catriel… Tienen un talento enorme y una forma de cantar más universal. Son artistas que han tenido un despegue mundial, algo nada fácil”.

Las comparaciones con su época resultan inevitables: “Nosotros teníamos que ir pueblo por pueblo, país por país, a darnos a conocer. A México, a Estados Unidos, a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, a Uruguay, a España. Todo se hacía con el cuerpo y a pulmón. Hoy las redes alivianan la exposición, pero también hay que competir con miles de canciones que salen el mismo día”.

AlejandroLerner_EncuentrosCercanosLaTrastienda (4)

“Mi Argentina”: una canción y una reflexión

En 2024, Lerner presentó Mi Argentina, un tema cargado de sentimiento y crítica. “Nuestro país vive una crisis cultural ligada más a lo moral que a lo económico. Lo económico es una consecuencia, no una condición”, asegura.

“Argentina es un país rico en campos, minerales, petróleo, costas, recursos de todo tipo, incluso humanos. Hay talento e inteligencia. Y todo lo que le falta a la gente es porque alguien se lo robó, porque administraron mal. Cuando entendamos que somos responsables de haber llegado a esta situación —por comodidad, fanatismo o ignorancia—, vamos a poder recuperar el respeto a nuestros recursos, a nuestros jubilados, a nuestros estudiantes”.

El músico no esconde su dolor frente a una sociedad que se fue empobreciendo y fanatizando: “Nos dejamos conducir por gente que nunca nos sacó adelante. Mientras tanto, nuestros jubilados siguen sin cobrar una pensión digna como en otros países. Hay muchos agujeros en la administración de nuestra vida que nos trajeron hasta acá”.

Un mundo dividido

Lerner también se detiene en la actualidad internacional, atravesada por guerras y tensiones entre potencias. Sus palabras reflejan una mirada humanista: “Los presidentes y los generales juegan con la vida de los pueblos con un nivel de falta de empatía y humanidad absoluta. Para mí, cualquier guerra es una derrota para la humanidad”.

“Cuanto más cerca estás de Dios, más sentís que estamos unidos, sin divisiones. Dios es unidad, es el universo. Y cuanto más veo la división entre pueblos y personas, más me duele la ignorancia a la que hemos llegado. No nos damos cuenta de que cuando tiran una bomba en este planeta nos daña a todos. No hay vencedores ni perdedores: somos todos perdedores”.

La vigencia de un trovador

Desde sus primeros discos en los años 80 hasta hoy, Alejandro Lerner ha vendido millones de copias, compuesto canciones para artistas como Luis Miguel y compartido escenarios con Armando Manzanero, Andrea Bocelli, Paul Anka y Carlos Santana. Más allá de los premios y reconocimientos, conserva una cualidad que lo mantiene vigente: la capacidad de transformar vivencias personales en himnos colectivos.

Su música, dice, sigue siendo un refugio. “La Banda Sonora de Tu Vida es una oportunidad para volver a emocionarse, para cantar, para recordar que la música nos acompaña y nos sostiene”, resume.