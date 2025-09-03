Malón llega a Mendoza con un show de alto voltaje: dónde comprar las entradas

La legendaria banda de heavy metal actuará el sábado en Nido. Ya están disponibles las entradas anticipadas del show.

Este sábado 6 de septiembre, a las 20, Malón desembarca en Nido Club (Mitre y Godoy Cruz, Ciudad) con un show que promete ser histórico. La banda llega en el marco de la gira que celebra las tres décadas de “Espíritu combativo”, su debut discográfico y uno de los discos más influyentes del heavy metal argentino. Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles en www.Alpogo.com

Publicado en 1995, “Espíritu combativo” fue el punto de partida de Malón tras la disolución de Hermética y pronto se convirtió en un clásico indiscutido, con canciones que trascendieron generaciones como “Síntoma de la infección”, “Castigador por herencia” y “Gatillo fácil”. Una obra que no solo marcó un hito en la escena local, sino que también llevó al grupo por toda Latinoamérica, consolidando su nombre en la historia del género.

La gira aniversario comenzó en julio en el Teatro Flores de Buenos Aires, con entradas agotadas, y ya pasó por ciudades como Chivilcoy, Córdoba, Rosario, Pehuajó, Cipolletti y Bahía Blanca. El recorrido seguirá con paradas en San Luis, San Juan, Tucumán, Jujuy y distintos puntos de la Patagonia, reafirmando la vigencia y la potencia de la banda.

image Una banda emblemática Nacida en 1995 tras la separación de Hermética, la formación original de Malón estuvo integrada por Claudio O’Connor en voz, Antonio “Tano” Romano en guitarra, Karlos Kuadrado en bajo y Claudio Strunz en batería. Con ese cuarteto grabaron tres discos y llegaron a compartir escenarios con referentes internacionales hasta su primera disolución en 1998.

En 2011 concretaron “el regreso más esperado”, retomando giras por toda Latinoamérica y en 2015 lanzaron un nuevo álbum de estudio, "Nuevo Orden Mundial".

En 2021 Javier Rubio se sumó como baterista y en 2023 publicaron "Oscuro Plan del Poder", presentado con localidades agotadas en el Teatro Flores.