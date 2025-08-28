Concierto solidario en Godoy Cruz: Italia y Argentina se encuentran en la música

Este domingo 31 de agosto, el Cristoforo Colombo de Godoy Cruz recibe un concierto con músicos de ambos países.

Un cruce de culturas y talentos dará vida a un concierto solidario en el Cristoforo Colombo de Godoy Cruz. Este domingo 31 de agosto, a las 20, cuatro destacados intérpretes de la música clásica se unirán para interpretar obras de Schumann, Brahms y Piazzolla, con un fin solidario: colaborar con el Banco de Alimentos Mendoza.

La entrada no tendrá costo económico, pero quienes deseen asistir deberán llevar una caja de leche en polvo de 800 gramos por persona. De esta manera, el público podrá ser parte de una velada única y, al mismo tiempo, aportar a una causa comunitaria.

El ensamble estará integrado por la violista sanjuanina Camila Sánchez, el violonchelista siciliano Alessio Pianelli, el pianista italiano Mario Montore y el violinista argentino Gustavo Di Giannantonio. Juntos abordarán un repertorio exquisito: el “Märchenbilder Op. 113” de Robert Schumann, el “Cuarteto con piano en do menor Op. 60” de Johannes Brahms y la inconfundible pasión de Astor Piazzolla con su “Le Grand Tango” para violonchelo y piano.

image Cada uno de los artistas aporta un recorrido internacional y una impronta personal. Camila Sánchez continúa su segundo Máster en Música de Cámara en la Accademia Nazionale di Santa Cecilia bajo la guía de Ivan Rabaglia. Alessio Pianelli combina técnica con una visión innovadora que le da un lirismo conmovedor. Mario Montore, además de pianista, es cofundador y director del prestigioso “Avos Project” en Roma. Por su parte, Gustavo Di Giannantonio ha desarrollado una intensa carrera en música de cámara, tanto en Argentina como en escenarios internacionales.