Una nueva muerte en la música tropical argentina: el duro momento de Gladys "La Bomba" Tucumana

La muerte de la representante de los artistas generó una gran conmoción en el mundo de la escena tropical.

Una nueva muerte sacudió a la escena de la música tropical argentina. María de los Ángeles “Marita” Trincavelli, representante de Daniel Agostini y Gladys La Bomba Tucumana, falleció. Los reconocidos artistas lamentaron la noticia, donde la despidieron con unas emotivas palabras.

"Hola mis queridas familias, lamento informarles el dolor inmenso que hemos sufrido en una enorme pérdida de un ser maravilloso y de luz hace instantes, como mi amiga y representante María de los Ángeles Trincavelli 'Marita'".

“En estos años compartidos de una sana y hermosa amistad, pido a Dios que en paz descanses. Siempre vivirás en mi corazón, nos volveremos a encontrar”, escribió. A los mensajes de condolencias también se le sumó su hijo, Chino Agostini: “Gracias Mari por cada palabra de aliento que me diste. Cada consejo y cada abrazo”.

La emotiva despedida de Gladys La Bomba Tucumana La reconocida cantante lamentó el hecho, donde también le dedicó unas palabras a su antigua manager. Destacó el vínculo que tenían más allá del ambiente laboral. "¡Mi Marita! Mi gran amiga y representante, no puedo creer que hoy tenga que despedirte. Tengo el corazón completamente roto, le agradezco a Dios que hayas pasado por mi vida y que me hayas acompañado en los peores momentos", escribió.

También hizo alusión a su pareja, Luciano Ojeda, quién falleció recientemente: “Sos mi amigacha, como decías vos… Me dejaste rota, mi Mary, fuiste la mejor amiga y la número uno como representante. Te voy a extrañar muchísimo... volá alto, amiga, que te espera mi amor Luciano, tu amigo también”.