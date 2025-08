"¿Por qué me dejaste tan sola?": la desgarradora carta de Gladys "La Bomba" Tucumana a su novio fallecido

“Así de nerviosa y tarada me ponía, jaja… Me daba vergüenza que me regalaras flores solo porque te acompañaba a buscar tu medicación. ¡Mi amor! Esto fue hace nada… para mí fue ayer. ¡Era un montón! Y me daba vergüenza… y tanto amor me ponía nerviosa. No entendía. Pero ahora entiendo todo”.

“Querías llenarme de recuerdos maravillosos, de esos que solo dejan los que aprenden a amar de verdad”.

“Mi amor. Mi gran amor… No sabés cuánto me cuesta que no estés. Solo Dios sabe lo que estoy viviendo sin vos, mi gran amor. Mi turco bello, mi gran compañero, mi dulce y maravilloso ‘esposo mío’ del alma”.

murio-luciano-ojeda-el-novio-de-gladys-la-bomba-tucumana-foto-instagramgladyslabomba18-X5QVYSMN6NGVJEWTZX3HWARCOE Gladys y Luciano, antes de que le diagnosticaran cáncer. gentileza

“¿Qué pasó? ¿Por qué me dejaste tan desvalida, tan triste, tan sola el alma, mi Chano, mi bombón? Decir que te extraño es poco, demasiado poco, para lo que en verdad siento. No logro entender por qué la vida, el destino, o no sé qué… nos hicieron esto. ¡Tan, pero tan horrible!”.

“Ninguno de los dos nos merecíamos este final. Estoy tan triste, mi amor, y te extraño tanto… ¡Dios mío!”. “Ojalá te llegue al cielo esta cartita de amor. Sale desde lo más profundo de mi alma. Cada palabra que te digo es con todo el amor del mundo”.

“En todo estás vos, hermoso esposo mío. Es para vos, mi amor, mi novio, mi compañero, el capitán de nuestro equipo. Sos el mejor, el más valiente de todos los caballeros del mundo. Mi único y gran amor de la vida. Jamás dejo de amarte. Nunca”.

Luciano Ojeda y su lucha contra el cáncer

Luciano Ojeda tenía 36 años cuando fue diagnosticado con un tumor abdominal que inicialmente se lo extirparon, tras un chequeo de rutina en 2023. Sin embargo, meses después le detectaron un segundo foco cancerígeno que avanzó rápidamente.

Durante la enfermedad, Ojeda y Gladys, que eran pareja desde 2022, vivieron momentos de distancia y reconciliación. Tras un período separados, y la insistencia de la cantante para acompañarlo durante su enfermedad, “La Bomba” equilibró sus compromisos profesionales con el cuidado y acompañamiento constante a Luciano hasta sus últimos días.

Finalmente, Ojeda falleció el lunes 19 de mayo. Luego del deceso, la artista tucumana lo calificó como su “único y gran amor”.