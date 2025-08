Cancelaron su obra de teatro: el duro momento de una ex Gran Hermano

Selva Pérez, ex participante de Gran Hermano , atravesó un abrupto desenlace en su debut teatral en Buenos Aires . Su obra de teatro Los Cuentos de Selva, que había comenzado como un sueño materializado tras su paso por la televisión, fue dada por terminada antes de lo previsto, con la última función suspendida sin explicaciones claras.

La propia Selva Pérez intervino con un mensaje grabado en su casa. En un tono íntimo y sin desmentir directamente los rumores, señaló que se encontraba “feliz” por haber cumplido su anhelo de debutar en Corrientes. “Siempre tiran cosas en las redes. Vamos a tener gente malintencionada esperando que nos equivoquemos”, reflexionó. Evitó dar detalles sobre los motivos concretos de la suspensión y redirigió el foco a su experiencia personal: “ He cumplido mi gran sueño y sigo por eso . Sigamos soñando”.

Embed SELVA responde sobre su función cancelada



-"Estoy feliz, cumplí mi sueño de debutar en calle Corrientes. Teníamos pautadas 2 funciones pero se agregaron más. Por varios motivos que no vienen al caso, la cancelamos. Uno en la vida tiene que sacar lo bueno(...)"#granhermano pic.twitter.com/0oS0xLHrxC — GRAN HERMANO • Fans (@GranHermano_HOY) August 5, 2025

Desde sus inicios televisivos, la figura de Selva Pérez se construyó en torno al contraste entre crudeza y vulnerabilidad. Esa misma mezcla estuvo presente en su despedida teatral, donde optó por no disputar el relato del escarnio, sino por narrar otra versión de los hechos. Según su perspectiva, no se trató de una caída sino de una interrupción temporal. “El teatro me regaló lo suficiente: luces sobre Corrientes, una risa compartida, el eco breve de una ovación”, dejó entrever en su publicación.