Tensión en el programa del Turco García por los dichos del ex Gran Hermano Nino Dolce: qué pasó al aire

El programa del Turco García volvió a generar contenido viral por un conflicto, esta vez, con cocinero y ex Gran Hermano , Nino Dolce, quien al parecer expuso comentarios misóginos que generaron su enojo.

| Dichos misóginos de Nino Dolce El programa del Turco García volvió a ser tendencia por un nuevo escándalo, esta vez protagonizado por el ex Gran Hermano y cocinero Nino Dolce, quien lanzó comentarios misóginos al aire que provocaron la salida intempestiva del conductor.… pic.twitter.com/i6wYrjmFSF

Cuando le recriminaron a Nino que el exjugador se había enojado por sus dichos contra las mujeres, y que eran graves, arremetió: "No tengo un puto arrepentimiento. Putas feminazis, putas de mierda" .

"Vino una mina, una flaca, y me dijo que 'el Turco se fue por tu culpa, porque no te bancaba'", explicó también el también ex Gran Hermano. Y Tamara Bella ratificó que así fue.