Flor Peña y Lizy Tagliani respondieron a la causa de Viviana Canosa tras abrirse en sumario: qué dijeron

Ambas figuras públicas fueron mencionadas por Viviana Canosa en su denuncia, que incluía el relato de presuntas víctimas que, según dijo la conductora, se le acercaron “para que pueda hacer la denuncia”. En su declaración, Canosa sostuvo: “La información me llega porque la gente me llama. Fui yo quien escuché a las víctimas. Estas personas tienen temor, pero yo intento que se presenten a declarar. Por el momento no quieren hacerlo por el gran temor que tienen”. Sin embargo, no presentó pruebas concretas que respaldaran sus acusaciones.