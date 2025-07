Florencia Peña va "con todo" contra Viviana Canosa por falsa denuncia y por incluirlo a su marido

La sorpresa de Flor Peña por ver el nombre de su marido en la denuncia

Florencia se expresó públicamente desde el programa Desayuno Americano, que conduce Pamela David en América TV. Allí, visiblemente dolida: "Yo estoy muy angustiada porque, así como me pasa a mí, le puede pasar a cualquiera. Como me pasó a mí, a Lizy, a La Negra (Vernaci), a Betular, a Marley, digo, nos puede pasar a todos esto. De repente alguien decide hacer una denuncia mediática, porque esto, no olvidemos esto, esta denuncia tiene un pie en la justicia a alguien que la tomó en potencial sin ninguna prueba, sin ningún testigo".