Marcelo Tinelli canceló la deuda con Florencia Peña: el monto millonario que le debía.

El periodista Matías Vázquez reveló la reciente charla que tuvo con el propio Tinelli, que manifestó no estar al tanto del tema. “ Lo que dijo Flor Peña en Puro Show no lo sabía . Hablé con Fabián Escoltore, que es mi administrador, la persona que maneja mis finanzas y la relación con los proveedores, y se puso al día con todo”, aseguró el conductor.

Marcelo Tinelli también se refirió al reclamo vía redes sociales que había hecho la actriz Luisa Albinoni, por otra deuda. “ Me enteré por Luisa Albinoni que le debía plata . ¿Cuánto le debía a Luisa? 400 mil pesos. Eso también se pagó y está acreditado. Y acá es donde yo empecé a preguntarme ¿por qué me quieren pegar todos? ", cuestionó el empresario.

Al respecto, el periodista que dialogó con Tinelli manifestó: "Y dice (por Tinelli) que se sorprendió muchísimo con lo que hizo Flor de la V en su programa y que a partir de ese momento fue hilando cabos. Él habla de que hay una cizaña especial contra su figura por parte de gente que trabajó con él en el pasado”.

En ese marco, la panelista Fernanda Iglesias dio a conocer el monto que le pagó Tinelli a la conductora del Cantando 2024: “Flor Peña cobró ayer lo que le debían, que eran 18 mil dólares después de haber hablado públicamente. No hay una operación, vos no pagaste y la gente está enojada”.

Por otra parte, Luisa Albinoni posteó en X un picante mensaje pidiendo por el dinero que le debía Tinelli: "Hola Marcelito me acabo de enterar que cerras LaFlia. ¿Me vas a pagar lo del año pasado o me considero garcada?", tiró enfadada por la situación. Luego aclaró que recibió la suma de dinero: "Me depositaron! Gracias por el aguante! Los quiero!".