"Como lo hacen tantas empresas": Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre el cierre de la Flia y Luisa Albinoni lo cruzó

"Me cag...": Soledad Pastorutti no pudo ocultar su rabia con Luck Ra en La Voz Argentina por un posible ganador

el comunicado de Marcelo Tinelli sobre La Flia.jpeg

El duro posteo de Luisa Albinoni contra Marcelo Tinelli

Ante el rumor del cierre de La Flia, Luisa Albinoni se volcó a sus redes para lanzar un duro mensaje contra Marcelo Tinelli en el que deja en claro que aún no recibió el pago por su participación en uno de los programas de su productora.

Luisa Albinoni: "Si le molestó tanto, me podría haber dicho 'no te lo contesto' " Luisa Albinoni: "Si le molestó tanto, me podría haber dicho 'no te lo contesto' "

"Hola Marcelito me acabo de enterar que cerrás La Flia. Me vas a pagar lo del año pasado o me considero garcada?", escribió la actriz en X. Además, Flavio Mendoza le reveló, días atrás, al periodista Gustavo Méndez que todavía no cobró lo del Cantando.

WhatsApp Image 2025-06-30 at 16.27.04 (1).jpeg