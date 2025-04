El presidente de San Lorenzo culpó a Tinelli por el escándalo de los dólares: "El video está editado"

Hace instantes, el mandamás del Ciclón concedió una entrevista con TyC Sports, donde aseguró que el material que está en redes sociales está manipulado. " No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que el video está editado , que hay una intención para hacerle daño a la maxima autoridad de San Lorenzo. Quieren hacer daño desde diciembre, y no pudieron. Vamos terceros con Miguel Russo y quieren que nos vaya mal", aseguró.

Consultado por el destino del monto que recibió , Moretti contó: "Esta persona, que es María José Scottini, dueña de medios de La Plata, me la trae para hacer un convenio digital con San Lorenzo , ahí me cuenta que el hijo está en San Lorenzo. La recibo por el tema digital, es una donación. No es una coima, porque la plata entró al club".

A continuación, expresó que se presentará ante la Justicia. "Hay gente que me quiere hacer una cama, desde el año pasado me están extorsionando, voy a hacer una autodenuncia por tráfico de influencia y administración infiel. Me voy a presentar a derecho ante un juez porque no tengo nada de vinculo ni nada que ver en este caso. La plata que se vio ayer apenas lo recibí, y se fue esta gente, lo ingresé a tesorería"