6 de marzo de 2026 - 16:03

Copa Sudamericana: con River, Racing y San Lorenzo, los bombos para el sorteo 2026

COPA SUDAMERICANA. El Millonario y la Academia son los únicos equipos argentinos que serán cabeza de serie.

Con River, Racing y San Lorenzo: así quedaron los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana.&nbsp;

Con River, Racing y San Lorenzo: así quedaron los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana. 

Foto:

Gentileza.

La Copa Sudamericana 2026 empieza a tomar forma y los equipos argentinos ya saben en qué bombos estarán para el sorteo de la fase de grupos. El próximo 19 de marzo, en Luque, Paraguay, la Conmebol realizará el sorteo que definirá el camino de los clubes en el segundo torneo más importante del continente.

Leé además

La Liga Profesional cambió el reparto de cupos para la Copa Libertadores

Insólito: el noveno de la Liga Profesional irá a la Copa Libertadores 2027
River Plate ya tiene en la mira al reemplazo de Marcelo Gallardo

Habemus DT: River Plate ya acordó de palabra con el reemplazante de Marcelo Gallardo

Tras el cierre de la Fase Preliminar, ya se conocen 28 de los 32 equipos que disputarán la fase de grupos. Los cuatro lugares restantes se completarán con los equipos que pierdan en la Fase 3 de la Copa Libertadores, quienes irán directamente al bombo 4.

image
Con River, Racing y San Lorenzo: as&iacute; quedaron los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana.&nbsp;

Con River, Racing y San Lorenzo: así quedaron los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana.

Los bombos se armaron según el ranking Conmebol, y ahí River aparece como el mejor posicionado del certamen, por lo que será cabeza de serie al igual que Racing. San Lorenzo y Tigre integrarán el bombo 2, mientras que Barracas Central y Deportivo Riestra, que debutan en competencias internacionales, estarán en el bombo 4.

Todos los bombos de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1: River, Atlético Mineiro, San Pablo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali.

Bombo 2: San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano y Tigre.

Bombo 3: Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero y Macará.

Bombo 4: Alianza Atlético, Barracas Central, Deportivo Riestra, Recoleta y los cuatro equipos que pierdan la Fase 3 de la Copa Libertadores.

La Conmebol no permite que haya dos equipos del mismo país en la misma zona.

Fechas clave: cuándo se juega la fase de grupos

La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 se disputará en las siguientes semanas:

  • Fecha 1: Semana del 8 de abril
  • Fecha 2: Semana del 15 de abril
  • Fecha 3: Semana del 29 de abril
  • Fecha 4: Semana del 6 de mayo
  • Fecha 5: Semana del 20 de mayo
  • Fecha 6: Semana del 27 de mayo

La gran final está programada para el 21 de noviembre en Barranquilla.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcelo Gallardo suena para un equipo de Brasil

Marcelo Gallardo sería el principal apuntado para dirigir a un importante club de América

Cristiano Ronaldo se lesionó 

La lesión de Cristiano Ronaldo es más grave de lo esperado: ¿Peligra su participación en el Mundial 2026?

Lucas Torreira manifestó querer jugar en Boca

Juega en Europa pero se ofreció para jugar en Boca: "Es el deseo más grande que tengo"

Paulo Dybala fue operado en una rodilla y tendrá una rehabilitación de 45 días. 

Paulo Dybala fue operado en una rodilla y tendrá una rehabilitación de 45 días