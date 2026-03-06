Copa Sudamericana: con River, Racing y San Lorenzo, los bombos para el sorteo 2026
COPA SUDAMERICANA. El Millonario y la Academia son los únicos equipos argentinos que serán cabeza de serie.
La Copa Sudamericana 2026 empieza a tomar forma y los equipos argentinos ya saben en qué bombos estarán para el sorteo de la fase de grupos. El próximo 19 de marzo, en Luque, Paraguay, laConmebol realizará el sorteo que definirá el camino de los clubes en el segundo torneo más importante del continente.
Tras el cierre de la Fase Preliminar, ya se conocen 28 de los 32 equipos que disputarán la fase de grupos. Los cuatro lugares restantes se completarán con los equipos que pierdan en la Fase 3 de la Copa Libertadores, quienes irán directamente al bombo 4.