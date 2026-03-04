Insólito: el noveno de la Liga Profesional irá a la Copa Libertadores 2027

El cambio se aprobó en la reunión de Comité Ejecutivo de este martes, donde también se ratificó el paro del fin de semana.

La Liga Profesional cambió el reparto de cupos para la Copa Libertadores

Luego de reafirmar el paro de todas las categorías del fútbol argentino para este fin de semana, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional avanzó en una determinación importante sobre la forma en la cual reparte los cupos para las copas internacionales.

En la reunión acontecida este martes, los dirigentes de los clubes de la máxima divisional nacional decidieron aprobar una modificación reglamentaria que ya causa revuelo. El cupo de repechaje a la Copa Libertadores corresponderá al noveno clasificado por la Tabla Anual. Insólito.

Específicamente, lo que cambiará es la forma en la cual se reparte la plaza denominada “Argentina 6”, que de ahora en adelante será ocupada por el último conjunto que acceda a competencias internacionales a través de la tabla general acumulada de la temporada 2026.

El antecedente que impulsó el cambio: Argentinos igualó en la serie, pero Barcelona fue más efectivo desde los doce pasos Argentinos igualó en la serie, pero Barcelona fue más efectivo desde los doce pasos. X / @BarcelonaSC Lo que encendió las alarmas y motivó el cambio es la cantidad de casos registrados en los últimos tres años en la Fase 2 del máximo certamen continental, donde elencos argentinos quedaron afuera en su debut.

En 2024, Godoy Cruz fue eliminado por Colo Colo; en 2025, Boca cayó frente a Alianza Lima; y en 2026, Argentinos Juniors no logró superar a Barcelona. Estas experiencias recientes, con resultados adversos en instancias preliminares, llevaron a los dirigentes a redefinir el orden de los cupos y su asignación.