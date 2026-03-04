4 de marzo de 2026 - 22:31

Insólito: el noveno de la Liga Profesional irá a la Copa Libertadores 2027

El cambio se aprobó en la reunión de Comité Ejecutivo de este martes, donde también se ratificó el paro del fin de semana.

Emanuel Cenci

Luego de reafirmar el paro de todas las categorías del fútbol argentino para este fin de semana, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional avanzó en una determinación importante sobre la forma en la cual reparte los cupos para las copas internacionales.

En la reunión acontecida este martes, los dirigentes de los clubes de la máxima divisional nacional decidieron aprobar una modificación reglamentaria que ya causa revuelo. El cupo de repechaje a la Copa Libertadores corresponderá al noveno clasificado por la Tabla Anual. Insólito.

Específicamente, lo que cambiará es la forma en la cual se reparte la plaza denominada “Argentina 6”, que de ahora en adelante será ocupada por el último conjunto que acceda a competencias internacionales a través de la tabla general acumulada de la temporada 2026.

El antecedente que impulsó el cambio:

Lo que encendió las alarmas y motivó el cambio es la cantidad de casos registrados en los últimos tres años en la Fase 2 del máximo certamen continental, donde elencos argentinos quedaron afuera en su debut.

En 2024, Godoy Cruz fue eliminado por Colo Colo; en 2025, Boca cayó frente a Alianza Lima; y en 2026, Argentinos Juniors no logró superar a Barcelona. Estas experiencias recientes, con resultados adversos en instancias preliminares, llevaron a los dirigentes a redefinir el orden de los cupos y su asignación.

Cómo se distribuirán las plazas a la Copa Libertadores 2027:

Con la nueva redacción del reglamento, la clasificación quedará de la siguiente manera:

  • Argentina 1: campeón del Torneo Apertura 2026

  • Argentina 2: campeón del Torneo Clausura 2026

  • Argentina 3: campeón de la Copa Argentina 2026

  • Argentina 4: 1º puesto de la Tabla Anual 2026*

  • Argentina 5: 2º mejor clasificado de la Tabla Anual 2026*

  • Argentina 6: 9º mejor clasificado de la Tabla Anual 2026* (repechaje – Fase 2)

*En caso de liberarse un cupo —si un equipo ya estuviera clasificado por otra vía—, la plaza se trasladará al siguiente mejor ubicado en la Tabla Anual.

Los clasificados a la Copa Sudamericana 2027

Por su parte, a la Copa Sudamericana accederán los seis equipos mejor posicionados en la Tabla Anual que no hayan obtenido un boleto a la Libertadores. El esquema será el siguiente:

  • Argentina 1: 3º mejor clasificado de la Tabla Anual 2026

  • Argentina 2: 4º mejor clasificado

  • Argentina 3: 5º mejor clasificado

  • Argentina 4: 6º mejor clasificado

  • Argentina 5: 7º mejor clasificado

  • Argentina 6: 8º mejor clasificado

Un punto no menor: tanto para Libertadores como para Sudamericana, solo podrán participar aquellos clubes que mantengan la categoría al finalizar la temporada 2026.

