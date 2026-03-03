Ocurrió en el duelo ante Vélez Sarsfield. En caso de ser identificada, recibirá una fuerte sanción por parte de Aprevide.

Buscan a una mujer que utilizó un laser en el partido de Estudiantes de La Plata

La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) trabaja en conjunto con Estudiantes de La Plata en la búsqueda de la mujer que apuntó con un laser al arquero colombiano de Vélez, Álvaro Montero, este lunes en el partido disputado en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Luego de ser viral en las redes sociales, y salir en la TV apuntando con un laser a un rival, una simpatizante de Estudiantes de La Plata es buscada por las autoridades para ser castigada. Por estas horas, la justicia ya trabaja al respecto.

Por el momento, la información indica que la joven no está individualizada. Sin embargo, ambas entidades (Aprevide y el Pincha) intentan tener sus datos para avanzar con la notificación y sanción pertinente. En el caso también se encuentran trabajando oficiales de la Comisaría Novena de La Plata.

Estudiantes de La Plata busca a una hincha que utilizó un laser: Embed ¡¡AHÍ ESTÁ!! ¡¡LA PESCARON INFRAGANTI A LA CHICA DEL LÁSER EN ESTUDIANTES VS. VÉLEZ!! pic.twitter.com/TaucvsPGUJ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2026 Cabe destacar que la situación quedó captada in fraganti por las cámaras de la transmisión oficial en el partido de la Liga Profesional. Allí, una mujer se encontraba apuntando con un laser a la cara del arquero colombiano de Vélez, Álvaro Montero, cuando transcurrían 21 minutos del segundo tiempo y con el partido 1-0 a favor del Fortín.

En caso de ser identificada, la hincha quedaría a disposición de la justicia y afrontaría una prohibición para ingresar a cualquier evento deportivo por un tiempo a determinar. El motivo es que las luces lásers no están permitidas por los daños y perjuicios que pueden ocasionarle a los futbolistas.