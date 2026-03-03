3 de marzo de 2026 - 16:59

Seven de Vancouver: Los Pumas tiene fixture y grupo en el Rugby reducido

En esta ocasión, Argentina jugará ante Fidji, Australia y Francia, por otra fecha o etapa del Circuito Internacional de Rugby Seven

Rugby. González y Moneta dos pilares del elenco nacional de seven

Por Gonzalo Tapia

Luego de obtener su quinto puesto en la ciudad de Perth, el seleccionado Argentino de Rugby reducido ya tiene horarios confirmados para el seven de Canadá, que se disputará en la ciudad de Vancouver entre el 7 y 8 de marzo.

La próxima parada para el seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora será en tierras canadienses y formará parte del Grupo B junto a Fiji, Australia y Francia. El conjunto albiceleste se consagró con el Oro en las últimas cuatro ediciones y lleva un invicto de más de cinco años en Vancouver.

Los Pumas 7's buscarán continuar con su gran momento en Canadá: debutarán el sábado 7 de marzo a las 15:57 (horario Argentina) contra los Canguros 7, luego se medirán frente a fidjianos a las 20:07 (horario Argentina) y cerrarán el día ante Les Bleus a las 23.34 (horario Argentina).

Por otra parte, Los Pumas 7’s confirmaron su plantel para sus próximos dos objetivos: Vancouver y Nueva York, la gira por Norteamérica, que serán las últimas dos etapas de la fase regular del Circuito Mundial de Seven.

El seleccionado argentino disputará el Seven de Vancouver este fin de semana. Integrará el Grupo B junto con Fiji, Australia y Francia. Por otro lado, el Grupo A lo conformarán Nueva Zelanda, España, Gran Bretaña y Sudáfrica.

En relación a las últimas etapas de Singapur y Perth, se destacan las ausencias de Joaquín Pellandini (lesión en el hombro) y Santiago Mare (molestia en el pie): en su lugar ingresaron a la nómina Lautaro Bazán Vélez y Sebastián Dubuc.

Recordemos que la Selección Argentina finalizó con un quinto lugar su participación en el Seven de Perth, que la última fecha o etapa jugada y entonces el Ránking del Circuito Mundial quedó de esta forma.

El Ranking del Circuito Mundial masculino

  • Fiji – 70 pts

  • Sudáfrica - 66 pts

  • Nueva Zelanda – 62 pts

  • Francia – 54 pts

  • Australia – 54pts

  • Argentina – 44 pts

  • España – 36 pts

  • Gran Bretaña – 30 pts

¿Cómo es la puntuación después de cada etapa de Rugby seven?

El seleccionado que corona suma 20 puntos, el segundo 18 y los terceros obtienen 16. Luego, el cuarto mejor conseguirá 14 unidades, el quinto sumará 12 y el sexto hará lo propio con 10. Finalmente, los séptimos y octavos solo generarán 8 y 6 tantos respectivamente.

Cabe remarcar que las posiciones son por los resultados tras cuatro etapas disputadas: Dubaí, Ciudad del cabo, Singapur y Perth, y ahora vienen Vancouver y New York.

