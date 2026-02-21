Súper Rugby: Pampas se hizo fuerte en Asunción y ganó en la primera fecha

Rugby . El elenco de Pampas se hizo fuerte como visitante en el estadio Héroes de Curupayty, donde venció a Yacare XV, por 30-17, en el inicio de una nueva temporada del certámen de franquicias Súper Rugby Américas. De esta manera, el team representativo de Buenos Aires sumó punto bonus y llega con confianza a la segunda jornada ante Dogos XV que se disputará el sábado 28 de febrero en el Club Atlético de San Isidro.

Kick-Off para la competencia de rugby más importante de Sudamérica

Cuando parecía que, con el penal de Joaquín Lamas, el local volvía a partido, Bottazzini volvió a golpear tras un nuevo line y maul para llevar el encuentro 19-3. Para el final del primer tiempo, Bautista Farisé estiró nuevamente la ventaja tras acertar un penal y así irse al descanso 22-3.

heroes Rugby. El estadio Héroes de Curupayty de Asunción, el mejor estadio de Rugby del torneo de Franquicias. UAR

¿Qué pasó en el complemento en Asunción?

Los segundos 40 minutos fueron totalmente diferentes. Yacare XV salió decidido a emparejar el partido y a los tres minutos Francisco Gaspes, más la conversión de Lamas, metía sin dudas al conjunto local en partido. Farisé volvía a estirar a través del pie, pero la franquicia paraguaya apoyaría un nuevo try y tras la conversión de Valentino Quattrochi dejaban el marcador 25-17 a favor de la visita. Para la tranquilidad de Pampas, y asegurando el importante punto bonus, Juan Pedro Bernasconi apoyó su try tras un nuevo line y maul, la tercera conquista con esa fórmula para los argentinos, para cerrar 30-17 la victoria en su debut.

Vale destacar que fueron doce los jugadores que debutaron hoy con la camiseta de Pampas, ellos son: Ramiro Berardi Calvo, Augusto Cabano Wall, Faustino Santarelli, Lucas Marguery, Bautista Farisé, Felipe Ledesma, Agustín Fraga, Tobías Wade, Valentín Vicente Vidal, Marcos Camerlinckx, Francisco Sluga y Alejo Lavayén.

Síntesis

Cancha: Héroes de Curupayty (Asunción, Paraguay)

Pampas (30): Matías Medrano (Valentín Vicente Vidal), Ignacio Bottazzini (Francisco Lusarreta) y Ramiro Berardi Calvo (Marcos Camerlinckx); Augusto Cabano Wall y Rodrigo Fernández Criado (Francisco Sluga); Juan Cruz Pérez Rachel (capitán), Faustino Santarelli (Juan Penoucos) y Juan Pedro Bernasconi; 9. Lucas Marguery (Alejo Lavayén) y Bautista Farisé; Jerónimo Ulloa (Nahuel Clausen), Felipe Ledesma (Estanislao Renthel), Agustín Fraga, Santiago Pernas y Tobías Wade. Entrenadores: Juan Manuel Leguizamón, Sebastián Yavícoli y Rodrigo Martínez.

Yacare XV: (17) Nicolás Toth (Valentino Marciali), Jordi Chávez (César Pérez) y Enrique Quinteros (Gonzalo del Pazo); Mateo Gasparotti y Matías Muniagurria (Joaquín Domínguez); Manuel Todaro, Ariel Núñez y Juan Mernes; Juan Cruz Strada (Gonzalo Bareiro) y Joaquín Lamas; Juan González, Francisco Gaspes (Sebastián Urbieta), Ramiro Amarilla (capitán). Francisco Calello (Arturo López) y Valentino Quattrochi. Entrenador: Ramiro Peman.

Tantos. Primer tiempo: 4m, try de Ignacio Bottazzini convertido por Bautista Farisé (P); 7m, try de Tobías Wade (P); 26m, penal de Joaquín Lamas (Y); 28m, try de Ignacio Bottazzini convertido por Bautista Farisé; 37m, penal de Bautista Farisé (P). En el segundo, a los

Incidencias: 36m, tarjeta amarilla para Ariel Núñez (Y); 39m tarjeta amarilla para Rodrigo Fernández Criado (P). 3m, try de Francisco Gaspes convertido por Joaquín Lamas (Y); 15m, penal de Bautista Farisé (P); 26m, try de Juan Cruz Strada convertido por Valentino Quattrochi (Y); 40m, try de Juan Pedro Bernasconi (P).

Incidencias: 3m, tarjeta amarilla para Agustín Fraga (P); 18m, tarjeta amarilla para Joaquín Lamas (Y); 38m, tarjeta amarilla para Gonzalo del Pazo (Y);

Árbitro: Francisco González (Uruguay)