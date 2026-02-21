Kick-Off para la competencia de rugby más importante de Sudamérica

En San Miguel de Tucumán , llovió en forma intensa hasta tres horas antes que empezara el lance entre Tarucas y Selknam, que significó el inicio de la Séptima Edición del Súper Rugby Américas. Todo esto llevó a que la cancha esté pesada. La victoria fue para la franquicia del NOA que ganó a su similar de Chile , por 34-13 .

La cancha pesada por la intensa lluvia, fue por el cuál en el primer tiempo hubo varios errores cuando estuvieron cerca de marcar pero el elenco de Tucumán fue el que más daño hizo con el line e Ignacio Marquieguez fue el encargado de apoyar luego de un gran empuje del pack de forward. Al equipo chileno le costó mucho hilvanar jugadas y se tuvieron que ir al descanso abajo en el marcador por 8 a 3.

En el segundo tiempo, el Quince de Tarucas ejerció muchísima más presión sobre cada formación fija tanto a favor como en contra, gracias a esto pudieron llegar al ingoal, no sólo en jugadas de line y maul, sino también con algunas fases cerca de la línea. Francisco Moreno fue el autor de la primera conquista en la segunda mitad donde mostró su poderío físico para penetrar la defensa y apoyar su conquista.

line out Rugby. En el Line Out fue un poco más la franquicia del norte de Argentina SAR

Más tarde, Thiago Sbrocco aprovechó un gran ángulo para correr a pura velocidad y zambullirse en el in goal. Fue tan avasallante el scrum para los tucumanos que cuando faltaban poco más de 10 minutos para el final, el referee marcó un try penal para empezar a ponerle números finales al partido.

El equipo chileno intentó reaccionar con un gran try de Cristóbal Game pero no sirvió de mucho ya que minutos después, Tomás Vanni y Sbrocco, nuevamente, sentenciaron el partido a favor de Tarucas por 41-13.

Síntesis

Cancha: Estadio Héctor Cabrera, San Miguel de Tucumán

Tarucas (34): Benjamín Garrido, Raul Guraiib, Francisco Moreno, Ignacio Marquieguez, Luciano Asevedo, Facundo Cardozo, Agustín Sarelli, Thiago Sbrocco, Matías Sauze, Ignacio Cerruti, Mateo Pasquini, Bautista Estofan, Matías Orlando, Tomás Vanni y Tomás Elizalde. Entrenador: Álvaro Galindo

Selknam (13): Salvador Lues, Augusto Böhme, Iñaki Gurruchaga, Santiago Pedrero, Bruno Sáez, Augusto Villanueva, Alfonso Escobar, Santiago Montagner, Sebastián Bianchi, Tomás Salas, Luca Strabucchi, Nicolás Saab, Domingo Saavedra, Cristóbal Game, Matías Garafulic. Entrenador: Jake Mangin

Ingresaron. En Tarucas, José Calderoni, Mariano Muntaner, Rodrigo Navarro, Franco Marini, Miguel Mukdise, Estanislao Pregot, Máximo Ledesma y Pedro Coll. En Selknam: Jorge Delgado, Norman Aguayo, Alan Pedrol, Agustín Toth, Joaquín Milesi, Clemente Armstrong, Lucas Berti y Marco Alvano

Puntos. En el primer tiempo: 11’ Penal convertido por Tomás Salas (S), 16’ Penal convertido por Ignacio Cerruti (T), 28’ Try de Ignacio Marquieguez (T), 31’ Try de Cristóbal Game y en el segundo tiempo:: 8’ Try de Francisco Moreno convertido por Ignacio Cerruti (T), 11’ Try de Augusto Böhme (S), 15’ Try de Thiago Sbrocco convertido por Ignacio Cerruti (T), 27’ Try penal (T), 31' Try de Cristobal Game (S), 37' Try de Tomás Vanni (T), 41' Try de Thiago Sbrocco

Resultado Parcial: Tarucas 8-3 Selknam

Amonestados: PT: 20’ Bautista Estofan (T). ST: 28’ Alan Pedrol (S)

Árbitro: Tomás Bertazza