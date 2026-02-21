Kick-Off para la competencia de rugby más importante de Sudamérica

En San Miguel de Tucumán, llovió en forma intensa hasta tres horas antes que empezara el lance entre Tarucas y Selknam, que significó el inicio de la Séptima Edición del Súper Rugby Américas. Todo esto llevó a que la cancha esté pesada. La victoria fue para la franquicia del NOA que ganó a su similar de Chile, por 34-13.
La cancha pesada por la intensa lluvia, fue por el cuál en el primer tiempo hubo varios errores cuando estuvieron cerca de marcar pero el elenco de Tucumán fue el que más daño hizo con el line e Ignacio Marquieguez fue el encargado de apoyar luego de un gran empuje del pack de forward. Al equipo chileno le costó mucho hilvanar jugadas y se tuvieron que ir al descanso abajo en el marcador por 8 a 3.
¿Qué pasó en el complemento en Tucumán?
En el segundo tiempo, el Quince de Tarucas ejerció muchísima más presión sobre cada formación fija tanto a favor como en contra, gracias a esto pudieron llegar al ingoal, no sólo en jugadas de line y maul, sino también con algunas fases cerca de la línea. Francisco Moreno fue el autor de la primera conquista en la segunda mitad donde mostró su poderío físico para penetrar la defensa y apoyar su conquista.
El equipo chileno intentó reaccionar con un gran try de Cristóbal Game pero no sirvió de mucho ya que minutos después, Tomás Vanni y Sbrocco, nuevamente, sentenciaron el partido a favor de Tarucas por 41-13.
Síntesis
Cancha: Estadio Héctor Cabrera, San Miguel de Tucumán
Selknam (13): Salvador Lues, Augusto Böhme, Iñaki Gurruchaga, Santiago Pedrero, Bruno Sáez, Augusto Villanueva, Alfonso Escobar, Santiago Montagner, Sebastián Bianchi, Tomás Salas, Luca Strabucchi, Nicolás Saab, Domingo Saavedra, Cristóbal Game, Matías Garafulic. Entrenador: Jake Mangin
Ingresaron. En Tarucas, José Calderoni, Mariano Muntaner, Rodrigo Navarro, Franco Marini, Miguel Mukdise, Estanislao Pregot, Máximo Ledesma y Pedro Coll. En Selknam: Jorge Delgado, Norman Aguayo, Alan Pedrol, Agustín Toth, Joaquín Milesi, Clemente Armstrong, Lucas Berti y Marco Alvano
Puntos. En el primer tiempo: 11’ Penal convertido por Tomás Salas (S), 16’ Penal convertido por Ignacio Cerruti (T), 28’ Try de Ignacio Marquieguez (T), 31’ Try de Cristóbal Game y en el segundo tiempo:: 8’ Try de Francisco Moreno convertido por Ignacio Cerruti (T), 11’ Try de Augusto Böhme (S), 15’ Try de Thiago Sbrocco convertido por Ignacio Cerruti (T), 27’ Try penal (T), 31' Try de Cristobal Game (S), 37' Try de Tomás Vanni (T), 41' Try de Thiago Sbrocco
Resultado Parcial: Tarucas 8-3 Selknam
Amonestados: PT: 20’ Bautista Estofan (T). ST: 28’ Alan Pedrol (S)