Batacazo histórico: Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Jannik Sinner en Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo protagonizó el batacazo del año en Roland Garros al eliminar al número uno del mundo, Jannik Sinner . El tenista argentino remontó un partido que parecía perdido tras ceder los dos primeros sets, logrando una victoria histórica que lo deposita por primera vez en la tercera ronda de un Grand Slam.

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El partido comenzó según el libreto previsto en la previa. Jannik Sinner dominó los dos primeros sets con parciales de 6-3 y 6-2 . El italiano pareció tener el encuentro bajo un control total, demostrando por qué ocupa el primer puesto del ranking mundial y llegó a París como el principal favorito para quedarse con el trofeo.

Sin embargo, la tarde se volvió crítica para el número uno durante el tercer parcial. El intenso calor de la primavera francesa provocó un severo colapso físico en Sinner , quien sufrió un golpe de calor que mermó sus movimientos. Esta condición alteró completamente su rendimiento y abrió una ventana de oportunidad para el argentino, que se mantuvo concentrado a pesar de la desventaja inicial.

55456232 Golpe de calor y remontada histórica: Cerúndolo venció a Sinner tras estar dos sets abajo. AFP/ALAIN JOCARD

Cerúndolo aprovechó el declive de su oponente y se llevó el tercer set por 7-5. Este parcial funcionó como el punto de inflexión definitivo de la jornada. A partir de allí, el dominio del jugador argentino fue absoluto frente a un Sinner que ya no pudo sostener los peloteos largos ni la intensidad necesaria para competir al máximo nivel.

Los siguientes dos sets fueron un monólogo del jugador nacional, quien cerró el partido con un contundente doble 6-1. La batalla duró un total de tres horas y 36 minutos. Esta victoria permitió que Cerúndolo accediera por primera vez en su carrera profesional a la tercera ronda de un torneo de Grand Slam, rompiendo sus propios límites en el circuito.

La derrota de Sinner impactó de inmediato en el cuadro principal de Roland Garros, ya que el principal candidato quedó fuera de competencia apenas en su segunda presentación. El italiano se vio superado no solo por el tenis de su rival, sino por las condiciones climáticas que lo dejaron sin respuestas físicas en el tramo final del encuentro.

AFP__20260528__B4B26GH__v1__HighRes__TennisFraOpen2026 Sinner cayó ante Cerúndolo en cinco sets tras un colapso físico por las altas temperaturas. AFP/ALAIN JOCARD

Cerúndolo mantuvo la calma y la precisión en los momentos en que Sinner comenzó a fallar. La regularidad del argentino resultó clave para desgastar aún más al número uno, quien no logró recuperarse tras el bajón sufrido en el tercer set. El triunfo quedó registrado como la gran sorpresa de la temporada deportiva 2026 en París.