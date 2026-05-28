Mirá como fue la Etapa 3 del Desafío Ruta 40 en El Nihuil

El Desafío Ruta 40 vivió el miércoles una de las jornadas más intensas y dramáticas de la temporada en San Rafael, Mendoza . La tercera etapa del Campeonato Mundial de Rally Raid FIA/FIM entregó 575 kilómetros de extrema exigencia , con 409 kilómetros cronometrados atravesando las históricas dunas de El Nihuil , escenario que terminó siendo decisivo para la clasificación general.

Jugará el Mundial 2026, tenía 4 mil seguidores y se convirtió en un fenómeno viral por una extraña razón

En motos, el australiano Daniel Sanders volvió a imponer condiciones con KTM y firmó su tercera victoria parcial consecutiva al completar el recorrido en 4h16m30s. El piloto australiano superó por apenas 57 segundos al argentino Luciano Benavides, quien lideró gran parte del especial hasta que Sanders aceleró en el kilómetro 341 para quedarse definitivamente con la etapa. El español Tosha Schareina completó el podio.

La actuación de Benavides volvió a dejar señales positivas para el motociclismo argentino , aunque la dureza del terreno también castigó fuerte a Kevin Benavides, que perdió tiempo importante en la clasificación general.

Pero el gran terremoto deportivo de la jornada ocurrió en autos. El sudafricano Henk Lategan, con Toyota , aprovechó una etapa cargada de incidentes y se quedó con el triunfo tras marcar 4h14m34s. Detrás finalizaron Sébastien Loeb y el estadounidense Seth Quintero.

El desarrollo de la especial cambió por completo en las dunas de El Nihuil , donde Lucas Moraes y Joao Ferreira protagonizaron uno de los momentos más impactantes del rally. Ferreira había comenzado el día como líder absoluto de la clasificación general, pero un choque con el brasileño terminó condicionando por completo sus aspiraciones.

El Toyota Hilux del portugués volcó tras el impacto y, aunque logró continuar durante algunos kilómetros, terminó perdiendo muchísimo tiempo y cedió el liderazgo general. Moraes, vigente campeón mundial de Rally Raid, abandonó definitivamente la etapa debido a graves daños en la suspensión trasera de su Dacia Sandrider.

image

“De repente apareció el coche de João Ferreira y chocamos”, explicó Moraes al finalizar la jornada. El brasileño además reconoció la complejidad del recorrido: “Este rally es muy duro, sobre todo en las dunas”.

La Etapa 3 también dejó fuera de pelea a una de las máximas figuras del automovilismo mundial. Carlos Sainz sufrió una rotura en la correa de la dirección asistida de su Ford Raptor y quedó sin posibilidades de luchar por la victoria. “Día desafortunado hoy”, escribió el español en sus redes sociales, aunque confirmó que seguirá en carrera pensando en la preparación para el Dakar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por World Rally-Raid Championship (@officialw2rc)

La jornada dejó además un panorama completamente renovado en la clasificación general, con Lategan tomando el control virtual de la competencia, seguido por Quintero y Nasser Al-Attiyah, en un rally donde cada kilómetro parece modificar la historia.

El Desafío Ruta 40, una de las competencias más emblemáticas del calendario mundial de Rally Raid, continuará hoy con la cuarta etapa entre San Rafael y San Juan, en otra jornada que promete seguir poniendo al límite a pilotos y máquinas.